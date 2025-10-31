Впечатляващо е уважението, с което българите се отнасят към делото на народните будители, каза корейският преподавател д-р Джеймс Канг

Впечатляващо е уважението, с което българите се отнасят към делото на народните будители, каза преподавателят по корейски език, литература, култура и история д-р Джеймс Канг.

От десет години д-р Канг е преподавател във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Пред БТА той коментира, че отношението на българите към предците е впечатляващо, както и осъзнатостта им, че без будители нацията не може да продължи напред. "Затова и днес личности с високо образование и морал, които творят добро и работят за събуждането на хората, са особено ценени", добави той.

Българите уважават своето минало и си дават сметка, че Освобождението не би се осъществило без делото на будителите, защото те са насърчавали народа, пробуждали са го и са му помогнали да си възвърне националното самочувствие. Много други държави честват националните си герои и просветители, но в България хората влагат голямо значение именно в този ден, което за мен е хубаво и впечатляващо, каза д-р Канг.

В Република Корея има ден, подобен на този в България, но той е наречен Ден на учителя, в който всеки човек намира начин да изрази уважението си към свой учител. В Корея има особен респект към учителите, а отношението към тях доказва убеждението колко е важно за едно общество да се развива към добро, посочи той. Според него в това отношение двете държави си приличат.

Джеймс Канг живее в България повече от 20 години и освен с преподавателска и научна дейност, се занимава и с преводи. Бил е преводач на срещите на високо равнище между Република Корея и Република България. Той е член на Съюза на българските журналисти. Днес във Великотърновския университет Денят на народните будители беше честван с тържествено събрание.