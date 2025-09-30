Организацията „Шалом“ отличи за 22-ра година хора с изключителен принос към еврейската общност и обществото в България

Организацията на евреите в България „Шалом“ за 22-ра поредна година отличи хора с изключителен принос, както за общността, така и за българското общество. Шест статуетки „Шофар“ бяха раздадени на церемония в София на 30 септември.

Гордеем се, че сред нас има хора с толкова изявен принос и се събираме, за да празнуваме общите ни ценности и път, каза водещата на събитието Сабина Коен.

За активно присъствие в общността бе отличена Роза Бергер. Наградата връчи Максим Делчев, образователен директор на Организация на евреите в България „Шалом“. „Човек сам не може да направи всичко. Всичко това може да се направи само с други хора. Надявам се, че всички по същия начин ще постъпят“, каза Бергер.

В малкото моменти, в които ми липсва нещо еврейско, аз го търся и искам, за да създаваме нови еврейски възможности за всички младежи, отбеляза Ива Гунева, която получи приз за младежки принос. Наградата й бе връчена от Мартин Кановски, председател на образователна фондация „Бет Шалом“.

Иво Инджев получи "Шофар" за обективна журналистика от Михайлина Павлова, главен редактор на в. „Еврейски вести“. „Живея и по някакъв начин представям държава, в която всички знаем историята за спасяването на българските евреи. Но е лесно да се гордееш със задна дата какво са направили предишните поколения. Много по-трудно е да направиш нещо подобно“, каза Инджев.

Виктор Меламед - директор на офиса на Американския еврейски комитет (AJC) за България и Република Северна Македония, връчи годишната награда „Шофар“ за изявена обществена позиция на Желязко Гагов, кмет на община Панагюрище. Той не присъства в залата, а призът бе получен от зам.-кмета Ивайло Иванов, който отбеляза, че в община Панагюрище винаги работят в посока да създават атмосфера на толерантност, разбирателство и единомислие. По думите на Иванов това съвсем не е лека задача, но правят всичко възможно, за да го постигнат.

Годишната награда „Шофар“ за партньор и съмишленик бе връчена от председателя на Федерацията на ционистите в България Николай Гълъбов на Алехандро Зонтер Мейер - посланик на Аржентина в България. Той каза, че дядо му е бил евреин във Виена, който през 1928 година е решил да напусне. „Аз съм дипломат от кариерата и много се гордея да представлявам държавата, чийто президент също подкрепя Израел“, каза той.

Бившият председател на Организацията на евреите в България "Шалом" проф. Александър Оскар получи наградата за цялостен принос. Тя му бе връчена от настоящия председател д-р Алина Леви.

В продължение на девет години като председател на „Шалом“ бе изключително важно да знам, че след мен ще има хора, които ще продължат пътя на развитие на нашата организация. Радвам се, че в лицето на д-р Леви, на цялото това поколение, което буквално израсна в организацията, днес имате нелеката задача да водите организацията в правилната посока. Гордея се с това отличие, благодаря ви за него. Мога да ви уверя, че аз ще продължа да се боря за това всеки български евреин да се гордее, че е част от нашата общност, да допринася за българското общество, каза проф. Оскар.

На церемонията бе обявен и една групова награда „Шофар“ в знак на благодарност и солидарност към хората, които подкрепят Израел през последните над 700 дни.

По време на тазгодишната церемония 48 места в залата останаха празни и обозначени с големи жълти панделки – жест на съпричастност към израелските заложници в Газа, които вече повече от 720 дни се намират в плен след атаката на палестинското ислямистко движение "Хамас" от 7 октомври 2023 г.

Както БТА писа, името на наградата „Шофар“ идва от шофара – древен музикален рог, символ на паметта, моралния зов към отговорност и справедливост в юдаизма.