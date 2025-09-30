Подробно търсене

Организацията на евреите в България „Шалом“ връчва днес своите официални награди „Шофар“

Архивна снимка от връчването на наградите „Шофар“. Снимка: БТА
София,  
30.09.2025 06:30
 (БТА)

Организацията на евреите в България „Шалом“ ще връчи днес своите официални награди „Шофар“ на специална церемония в София. Отличията се присъждат за изключителен принос към еврейската общност и българското общество, информират организаторите.

По време на тазгодишното издание 48 места в залата ще останат празни – жест на съпричастност към заложниците в Газа, които вече повече от 720 дни се намират в плен, анонсират от екипа. Те уточняват, че името на наградата идва от шофара – древен музикален рог, символ на паметта, моралния зов към отговорност и справедливост в юдаизма.

