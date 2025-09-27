В средата на октомври в Бургас започва 15-ият фестивал на физическия и визуален театър "Ерата на Водолея"

Петнадесетото издание на фестивала за български физически и визуален театър "Ерата на Водолея" ще се проведе в Бургас между 15 и 19 октомври. Негови домакини ще са сцените на Културен дом НХК, Държавен куклен театър, Драматичен театър „Адриана Будевска“ и Културен център „Морско казино“, в които ще гостуват водещи трупи, режисьори и артисти от страната и чужбина, съобщават организаторите от Независима фондация "Театър в куфар" с подкрепата на Министерство на културата и Община Бургас.

Фестивалът е посветен на новото поколение театрални търсения и ще представи експериментални сценични форми, съвременен танц, куклен и визуален театър. Откриването е на 15 октомври в Културен дом НХК със спектакъла „Нестинари“ на Държавен куклен театър – Бургас. Постановката е по концепция и режисура на Петър Тодоров, с хореография на Петя Стойкова и музика на Петя Диманова.

В програмата на 16 октомври публиката ще види драматично-кукления спектакъл „Момо или животът преди нас“ на Държавен куклен театър – Пловдив по романа на Ромен Гари, както и съвременния танцов пърформанс „Заложник“ на Филип Миланов и танцова компания „Стрийм денс“, София.

На 17 октомври фестивалната сцена ще представи танцовия театър „Последна орбита“ с концепция и хореография на Деян Георгиев, както и спектакъла „Зад теб“ на балет „Арабеск“. Вечерта ще завърши с представянето на „Ирис“ – съвременен танц на бургаската трупа „Дюн“.

В програмата за 18 октомври е включен спектакълът „Черни птици“ на танцов театър „Парс Про Тото“ от Рейкявик, драматично-кукленото представление „37 клечки кибрит“ на „36 маймуни“ от София и танцовият пърформанс „Пропадане“ на Ангелина Гаврилова от балет „Арабеск“.

Заключителният ден, 19 октомври, ще започне с куклено-визуалния спектакъл „Виелица“ на Държавен куклен театър – Бургас и прожекцията на немия филм „Тюрлю гювеч“ на Център за изкуства „За Родопите“. Фестивалът ще завърши с театралния пърформанс „Всички мои действия днес ще имат за цел да избягват това, което имам да върша“ на Театър „Гильотин“ от Стокхолм с участието на Тана Манева.

Фестивалът „Ерата на Водолея“ се осъществява с подкрепата на Културен дом НХК, ДТ „Адриана Будевска“, ДКТ – Бургас, КЦ „Морско казино“, както и с международното партньорство на Performing arts centre Iceland, Stockholms Stad и Kulturrådet. Финансиран е по Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.