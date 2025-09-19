Осмото издание на Международния фестивал за съвременно изкуство "Вода" ще се настани в "Дупката" в Бургас в началото на октомври

Международният фестивал за съвременни изкуства „Вода 2025" ще преобрази пространството, познато като „Дупката“ на площад „Тройката“ в Бургас в жива сцена за изкуство. Осмото издание на форума ще се проведе от 6 до 8 октомври и ще представи автори от България, Германия, Франция, Украйна и Унгария, съобщават организаторите от сдружени "Танц БГ" и фондация "Бургас 2032".

Мотото на фестивала тази година е „В сърцето на града“. Събитието е най-мащабното и предизвикателно издание досега и е част от инвестиционната програма в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032. „Трансформирането на "Дупката" в живо и изпълнено с функции обществено пространство е символичен жест. Така едно място, останало в изолация, ще се превърне в сцена за съвременно изкуство и срещи с публиката“, коментират кураторите Петя Стойкова, Мариана Сърбова и Десислава Стоянова.



Мястото, познато на бургазлии като „Дупката”, е остатък от недовършен строеж на универсален магазин от средата на 90-те и представлява голям бетонен басейн с площ от 10 декара, покрита с растителност, скрит зад плътни огради от погледа на града. Строежът е на мястото на съществувал преди това живописен квартал, който е разрушен, допълват организаторите.

Фестивалът ще постави акцент върху участието на публиката. „В "Деликатно балансиране на клечка" унгарският хореограф Давид Шомло приканва зрителите да се включат в едно елементарно, но символично действие – балансиране на дървена пръчка. Така се ражда спонтанна хореография и звукова среда, създадена от движенията на самата публика“, обясняват организаторите.

Интерактивният музикален пърформанс Live Trance Circle на "Театър на сетивата – София" ще предложи импровизационен концерт, в който може да се включи всеки, без предварителни музикални умения. „Synergies“ на френския колектив Scenocosme превръща публиката в главен герой на прожекцията, а украинската артистка Дария Пугачова и Танцова компания „Дюн“ канят зрителите в спонтанни пътешествия и флашмоб танц.

Сред акцентите тази година са широкоформатните инсталации Whiteout и Habitat на германския визуален артист Абел Корински, които ще обхванат голяма част от емблематичното пространство. Фестивалът ще бъде открит с 3D прожекция на румънския артист Adistu, а в последната вечер ще завърши с концерт, чието име организаторите засега пазят в тайна.

Програмата включва още инсталации на българските автори Венелин Шурелов, Анатоли Ванчев, Николай Матев и Христина Дечева, както и творби на Artspace Luna, Стойко Даскалов, Симеон Шивачев, Йосиф Аструков и други.



БТА припомня, че началото на фестивала, който се провежда на три части, бе поставено в първите дни на септември с две събития - интерактивната инсталация „Нестабилна земя“ на хореографката Силвия Чернева и изложбата „От Белия Дунав до Черно море“ на унгарската визуална артистка Регина Шарвари.

В седемте издания на фестивала досега свои творби са представили над 200 артисти от Германия, Франция, Латвия, Унгария, Молдова, Южна Корея, Япония и България. Традиционно "Вода" се провежда в градски територии, като ги превръща в пространства за изкуство и култура. Фестивалът започна през 2017 г. в празния басейн на Младежки културен център – Бургас, а последните три издания се осъществиха в часовниковата кула на Централна гара-Бургас, край паметника Пантеона в Морската градина, в откритите пространства на града, както и училище "Петко Росен".