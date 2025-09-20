Смехът и сълзата са две лица на една и съща душевност, каза за БТА актрисата от Хасково Силвия Предова

Смехът и сълзата са две лица на една и съща душевност, понякога можеш да я споделиш дори без думи, затова Георги Парцалев и Георги Калоянчев са колоси на българската театрална сцена, каза куклената актриса Силвия Предова при гостуването си в Националния пресклуб на БТА в Хасково по повод представянето на новия брой на списание ЛИК „Царете на смеха на 100“.

Тя завършва първия клас в специалност „Актьорско майсторство за куклен театър” на Боньо Лунгов, с художествен ръководител проф. Димитър Стоянов във Висш институт за театрално изкуство “Кръстьо Сарафов” (ВИТИЗ). Започва работа в хасковския куклен театър по разпределение през 1985 година. Казва, че от първата си пиеса „Хвърчилото“ досега, преди да излезе на сцената, изпитва притеснение, но смята, че това й дава настройка, за да влезе в образ.

По този повод си спомня думи, които Калоянчев е казал за ролите си, че ако може поне по време на представление да бъде мъдрец, че да убеди публиката, ще е добре. Но ако с всяка роля актьорът взима по малко от образа, то тогава би било лошо, защото той би се превърнал в подлец или крадец.

Според Силвия Предова е по-трудно да разсмееш публиката, отколкото да я разплачеш. Познава двамата актьори само от екрана, не е имала честта да ги гледа на живо. По думите й, като популярни хора, и Георги Парцалев и Георги Калоянчев, са били във фокуса на общественото внимание непрекъснато, а с това и клюките около тях, и това най-вероятно се е отразявало на личния им живот. „Публиката ги е чувствала близки, затова и хората са си позволявали да ги коментират. Вероятно това е тежко, защото всъщност се познават само образите, в които са влизали. Най-вероятно само най-близките им са ги познавали истински, разсъждава Силвия Предова и добавя: „Това са хора, към които можем само да изпитваме възхищение и няма друга дума за тях“.