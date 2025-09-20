Тематичният брой на ЛИК за 100-годишнините на Калоянчев и Парцалев бе представен на филмовия фестивал „Златна роза“

Тематичният брой на списание ЛИК, който през септември е посветен на 100-годишнините от рождението на именитите актьори Георги Калоянчев и Георги Парцалев, бе представен днес в рамките на Фестивала на българския игрален филм „Златна роза“ във Фестивалния комплекс във Варна. Изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) е озаглавено „Царете на смеха на 100“.

В премиерата му в морския град се включиха генералният директор на БТА Кирил Вълчев, главният редактор на ЛИК доц. Георги Лозанов, отговорният редактор на списанието Яница Христова и изпълнителният директор на Агенция „Национален филмов център“ (НФЦ) Петър Тодоров. Специален гост на събитието бе генералният директор на „Арменпрес“ Нарине Назарян, която е на посещение в България по покана на БТА.

„Този брой е за 100-годишнините от рождението на Калоянчев и Парцалев. България има нужда от хора, които да я усмихват, и е добре да виждаме водачите и обществените ни фигури и през смях, какъвто предизвикват техните герои във филма „Кит“, след чиято прожекция правим това представяне. Той сатиризира недостатъците на държавата ни през онези години, но най-вече патоса, на който сме свидетели и в наши дни“, каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев. Той припомни цитати на двамата актьори. „Смехът е сериозно нещо“, казва Парцалев, а Калоянчев има полезната мисъл, която е урок за преследването на успеха, в което влагаме повече патос, че „Тичащият човек не само трудно диша, но и трудно се смее“.

Главният редактор на ЛИК доц. Георги Лозанов се включи в събитието онлайн от Националния пресклуб на БТА в София. „Да предизвикваш смях, значи да заразяваш хората със свобода“, каза той. „Много се радвам, че домакин на представянето пак е „Златна Роза“. Там е естественото място, на което да говорим за такива големи личности на българските кино и театър, каквито са Калоянчев и Парцалев. Щях да кажа, които бяха, но, разбира се, чрез своето изкуство и чрез културната памет те продължават да живеят. Мисля си, че за тях се казва, че те са незабравими само че това не е съвсем вярно. Те са незабравими за тези, които са ги гледали. А тези, които сега научават за тях, те няма как да имат памет, ако ние, техните съвременници, съвременниците на Калоянчев и Парцалев, не я предадем“, допълни още той.

„Чрез киното можем винаги да се докоснем до таланта на Парцалев и Калоянчев“, каза отговорният редактор на ЛИК Яница Христова. Тя припомни, че филми с участието на Парцалев и Калоянчев са били неведнъж на „Златна роза“. Сред заглавията, които посочи, са „Специалист по всичко“, „Инспекторът и нощта“, „Тримата от запаса“ и „Баща ми бояджията“.

„Българското кино определено има нужда от освежаване на паметта. В него много липсват комедиите. Съвременната публика трябва да разшири представите си за това изкуство, за да оцени тематичното му богатство“, посочи изпълнителният директор на НФЦ Петър Тодоров. Той припомни, че гениални актьори като Калоянчев и Парцалев участват в много филми, имат голямо разнообразие от роли и се радват на огромна любов. Според него новият брой на списание ЛИК помага за по-задълбочено и здравословно осмисляне на тяхното наследство, за да може повече български режисьори да посягат към трудния жанр на комедията.

В събитието с видеовръзка се включиха и кореспондентите на БТА и техните събеседници от Велико Търново, Букурещ, Тараклия, Бургас и Троян. Представени бяха и събеседниците в Казанлък и Плевен.

Актьорите Иван Евстатиев и Иван Митев разказаха незабравими лични спомени от срещите и партньорството си на сцена с Георги Калоянчев и Георги Парцалев при представянето на новия брой ЛИК в пресклуба на БТА във Велико Търново. Евстатиев е бил на една сцена с Калоянчев в постановката „Сако от велур“. „Имах щастието да си партнирам с този човек, казва Евстатиев и определя Калоянчев като университет за театър. Иван Митев разказа, че се е срещал с двамата артисти както като ученик, така и като професионален актьор. Най-важното нещо, което е запомнил като урок от Парцалев, е, че за най-великата импровизация е нужно преди това да си научил текста перфектно.

„В съвременното българско кино трябва се правят много повече комедии, които да черпят вдъхновение от големи комици като Парцалев и Калоянчев“, каза председателката на фондация „Градски ролки“ Иванка Шишева в пресклуба на БТА в Букурещ. Тя разказа и за настоящите проекти на фондацията, чиято основна цел е да свържат българското и румънското кино. „Следващи проекти, които имаме, предвиждат да се насочим точно към това, доста по-старо българско кино, на което са представители Георги Парцалев и Георги Калоянчев“, сподели още Шишева.

„Да станеш комедиен актьор – това е върховно майсторство“, каза режисьорът в тараклийския театър „Смешен петък“ Вячеслав Киосе. Гости в пресклуба на БТА в Тараклия бяха също и основателят на театъра „Смешен петък“ Иван Боримечков и командированата от българското Министерство на образованието в Тараклия методистка по български език и литература Донка Николова. Боримечков спомена, че театърът на бесарабските българи „Смешен петък“ вече 45 години работи за своите зрители и е единственият в Молдова, който изнася пиесите си и на български език. А Николова благодари за възможността да сподели впечатленията си от тези „велики български актьори“ Георги Калоянчев и Георги Парцалев. „Щастлива съм да познавам творчеството и на двамата актьори, да съм възпитавана от техния хумор, от двамата герои и актьори“, каза тя.

Гост в Националния пресклуб на БТА в Бургас – родния град на актьора и възпитаник на бившия ВИТИЗ Георги Калоянчев, бе д-р Тея Сугарева, режисьор и главен асистент в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов”. Тя съобщи, че клас от 18 студенти, идващи от цялата страна, ще започне обучението си в новооткрития филиал на НАТФИЗ в морския град. „За нас това е исторически момент. На 23 септември на откритата сцена в Културен дом НХК ще се проведе официална церемония, на която ще посрещнем първия клас в специалност "Актьорство за драматичен театър“, каза тя.

„Георги Парцалев и Георги Калоянчев за мен са сред тези имена, които завинаги ще останат в историята на българската култура – не само с емблематичните си роли, а и с усилията и стремежа, с които творят. Според мен огромният им принос към българската комедия се проявява в това те автентично да предадат своето чувство за хумор“, каза младата актриса Мария-Магдалена Тошкова в Троян.

„Това, което прави актьори като Парцалев и Калоянчев „вечни“, е точно тази честност, тази очарователна уязвимост, която носят, която те карат да им вярваш безрезервно, когато ги гледаш на сцената, или дори само когато имаш възможност да чуеш интервю с тях“, каза режисьорът и преподавател в специалност „Драматичен театър“ в Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ в Плевен Детелина Станева, която също бе събеседник в Троян. Станева посочи, че си обяснява способността на Парцалев и Калоянчев да предизвикват едновременно смях и размисъл – да бъдат и смешни, и дълбоко човешки, със същността на нашите човешки чувства – нищо не е само весело, или само тъжно.

Кореспондентът на БТА в Казанлък Ралица Стефанова разговаря с Румен Сомов – фотограф, режисьор и създател на първия в страната Музей на Бай Ганьо, който отваря врати през май тази година в село Енина. Сомов работи по създаването на музея от 20 години. Той е и потомък на Ганьо Сомов от Енина – един от прототипите на героя на Алеко Константинов. „Георги Калоянчев изигра ролята на бай Ганьо така, че не остави никаква възможност да си представим персонажа по друг начин“, споделя Сомов. В музея има витрина, посветена на Калоянчев в ролята на бай Ганьо, която, по думите му, не е включена в беседата на културния институт, защото „няма нужда да се говори“. „Толкова добре е влязъл той в образа, че като кажем Георги Калоянчев, неволно си представяме този образ и обратно“, посочва Сомов.

„Паметта за Георги Парцалев се пази с много любов в родния му град Левски“, каза кметът на града Любка Александрова при включването си от пресклуба на БТА в Плевен. Тя посочи, че около рождения ден на актьора, 16 юни, за 20-а поредна година в Левски са организирали Парцалеви празници. Александрова добави, че в града са на финала на една тригодишна кауза за поставяне на скулптурна композиция „Земляците“, в която основна фигура е Парцалев, заедно с Григор Вачков и Дончо Цончев. Очаква се композицията да бъде окончателно монтирана след 20 октомври. За тогава се подготвят няколко фестивални дни с желанието да бъдат посрещнати големи актьорски имена. Очаква се Народният театър „Иван Вазов“ да гостува с постановката „Големанов“ с Георги Мамалев.

В представянето на броя на ЛИК се включиха и още гости в пресклубовете на агенцията в страната:

Враца – с участието на актьора Огнян Симеонов и историка и доктор по философия Анета Дилова

Букурещ

Тараклия

От януари 2024 г. списание ЛИК е със свободен достъп. Всички броеве от неговото възстановяване през 2022 г. до днес могат да бъдат изтеглени в електронен формат от интернет страницата на БТА. Септемврийския брой на тема „Царете на смеха на 100“ можете да откриете на следния линк – https://www.bta.bg/bg/lik-magazine/60.