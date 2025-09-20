В съвременното българско кино трябва да се правят много повече комедии, каза в Букурещ председателят на фондация "Градски ролки" Иванка Шишева

В съвременното българско кино трябва се правят много повече комедии, които да черпят вдъхновение от големи комици като Парцалев и Калоянчев. Това каза председателката на фондация „Градски ролки“ Иванка Шишева на представянето на септемврийския брой на списание ЛИК „Царете на смеха на 100“, посветен на двамата именити актьори.

По време на гостуването си в пресклуба на БТА в Букурещ, тя изрази мнение, че на този етап в съвременното българско кино по-скоро документалистиката отваря врати към комичното.

„Следващи проекти, които имаме, предвиждат да се насочим точно към това, доста по-старо българско кино, на което са представители Георги Парцалев и Георги Калоянчев“, сподели още Иванка Шишева.

Тя разказа и за настоящите проекти на фондацията, чиято основна цел е да свържат българското и румънското кино.

„Тази година направихме малък гастрол, в който срещнахме българското и румънското кино, срещнахме анимационния филм „Магьосникът“ на известния румънски режисьор и писател Богдан Мурешану, посветен на Сулина, с един филм на Костадин Бонев – „Европолис - градът на делтата“. Нашето турне започна в Сулина, на делтата на Дунав, където за голямо щастие към нас се присъедини и самият Костадин Бонев. Оттам се преместихме в Тулча. Утре вечер ще го завършим в рамките на Международния фестивал в Букурещ“, обясни Иванка Шишева.

Тя съобщи, че на утрешното събитие ще присъства и румънският филмов критик Мариан Цуцуй, който днес се прибира от Фестивала на българския игрален филм „Златна роза“.

„Киното е документ, памет, която остава за следващите поколения. Много е хубаво, че могат да се показват филми, които да дават някаква информация за нашата българска култура, да я вписват в европейския контекст, да пораждаме дебат“, сподели на финала Иванка Шишева.

Тя пристигна в Букурещ от родния град Силистра и донесе в пресклуба от местната библиотека книги за Георги Калоянчев и Георги Парцалев.

Фондация „Градски ролки“/“OrașulReel Foundation“ е създадена в края на 2021 г. и е посветена на проучване и опазване на българското културно-историческо наследство в Букурещ и отвъд територията на България и на утвърждаването на българската култура чрез средствата на киното и изкуствата. Благодарение на нейните усилия и дейност всеки месец в румънската столица се прожектират български филми или копродукции с българско участие.