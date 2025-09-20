Интересът към първия клас по актьорско майсторство във филиала на НАТФИЗ в Бургас беше голям, заяви пред БТА Тея Сугарева

Клас от 18 студенти, идващи от цялата страна, ще започне обучението си в новооткрития филиал на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" в Бургас. Това обяви в интервю за БТА д-р Тея Сугарева, режисьор и главен асистент в НАТФИЗ, която ще бъде част от стартовия екип на висшето училище в града и ще дели времето си между столицата и Бургас. Тя бе гост в Националния пресклуб на БТА в Бургас по повод представянето на броя на списание ЛИК "Царете на смеха на 100", посветен на годишнините на родения в Бургас Георги Калоянчев и неговия колега Георги Парцалев.



„За нас това е исторически момент. На 23 септември на откритата сцена в Културен дом НХК ще се проведе официална церемония, на която ще посрещнем първия клас в специалност "Актьорство за драматичен театър“, каза тя.

По думите ѝ интересът към първия клас в Бургас е бил засилен, като част от кандидатите са посочили в предпочитанията си единствено филиала. „Приели сме студенти от цяла България, не само от Бургас. Имаше засилен интерес от Варна, Пловдив, София и други краища на страната", посочи още Сугарева.

Ръководител на класа ще бъде заместник-ректорът проф. Пенко Господинов. Успехът на съвместното начинание се дълги именно на неговите усилия, на подкрепата на ректора проф. Мирослав Дачев и най-вече на Община Бургас, заяви Сугарева.

По думите ѝ академията планира да развива в морския град и други програми от областта на театралното и филмовото изкуство. Сред тях са В новосъздадения филиал ще се предлагат програми в професионално направление „Театрално и филмово изкуство“, включващо специалностите „Актьорство за драматичен театър“, „Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“, „Публична реч“, „Анимация“, „Мениджмънт в екранните изкуства“ и „Анимационна режисура“. В перспектива се предвижда създаването и на нови образователни програми, които не се предлагат в София и ще се осъществяват единствено в Бургас. Те ще бъдат в полето на съвременния експериментален театър.

"С откриването на филиала се прави първа крачка към по-голям проект – децентрализация на висшето образование в сферата на театралното и филмовото изкуство, развитие на културния живот в Бургас и създаване на нови перспективи за младите хора, които да останат, да учат и впоследствие да работят в града", посочи още тя.