Да станеш комедиен актьор – това е върховно майсторство, каза режисьорът в тараклийския театър „Смешен петък“ Вячеслав Киосе

„Да станеш комедиен актьор – това е върховно майсторство“, каза в пресклуба на БТА в Тараклия, Молдова, режисьорът, сценарист и актьор в театър „Смешен петък“ Вячеслав Киосе. Думите му бяха по повод представянето на септемврийския брой на списание ЛИК, посветен на стогодишнината от рождението на Георги Парцалев и Георги Калоянчев.

„Комедията – това е един особен жанр в театралното и филмовото изкуство. Да накараш зрителя да плаче – това е лесно. Обаче да го накараш да плаче от смях – това вече е по-трудна задача. И да станеш комедиен актьор – това е върховно майсторство“, подчерта Вячеслав Киосе. Той допълни, че в българската комедия Георги Калоянчев и Георги Парцалев са двама истински корифеи, родени в една и съща година, чиито творчески съдби са се преплели неразривно. Те са създали множество незабравими образи както на сцената, така и във филмите. Киосе призна, че винаги се е питал защо именно те успяват да останат в паметта на поколенията сред множеството талантливи артисти. Според него това е дарба, която ги прави незабравими и ще гарантира, че имената им ще се споменават и след сто години. Макар да не се е срещал лично с тях, режисьорът сподели, че е имал щастието да познава друг велик актьор – Велко Кънев, с когото се е запознал на Тополовградския театрален фестивал, който днес носи неговото име.

Основателят на театъра „Смешен петък“ Иван Боримечков спомена, че театърът на бесарабските българи „Смешен петък“ вече 45 години работи за своите зрители и е единственият в Молдова, който изнася пиесите си и на български език. Той разказа, че благодарение на честите си пътувания до България е успявал да носи записи с филми и спектакли, за да ги гледат и в Тараклия. През годините именно Българската национална телевизия му е дала възможност да се докосне до творчеството на големите актьори Георги Калоянчев и Георги Парцалев, като дори нощем е ставал да гледа излъчваните спектакли. Така, макар и от разстояние, той е съхранил живи спомени за тяхното изкуство.

Командированата от българското Министерство на образованието в Тараклия методистка по български език и литература Донка Николова благодари за възможността да сподели впечатленията си от тези велики български актьори по време на конференцията. „Щастлива съм да познавам творчеството и на двамата актьори, да съм възпитавана от техния хумор, от двамата герои и актьори. Това, което ще кажа, е, че ги отличава от всичко, което днес виждаме, защото мисля, че в българското кино липсва сатирата. Но в българската телевизионна култура и в българската култура има доста смях, който се отличава от това, което поднасяха Георги Калоянчев и Георги Парцалев. Един дълбоко човеколюбив смях, един смях, в който имаше много тъга за представените герои – дар, който им даваше интелигентност, който им позволяваше да бъдат възприемани от публиката като стожери на духовността. Сега има много талантливи автори на скечове и актьори, които обаче не носят съзнание за отговорността пред публиката“, каза Николова.