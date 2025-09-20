Велика сила е киното, каза във Враца историкът и доктор по философия Анета Дилова. Тя заедно с още представители на Клубът на дейците на културата и представител на Конфедерацията на българските писатели-клон Враца участва в представянето на новия брой на списание ЛИК, посветен на 100-годишнината от рождението на Георги Парцалев и Георги Калоянчев.

Ако не беше киното, нямаше да познаваме такива актьори като двамата, допълни Дилова. Тя е нямала честта да ги познава лично. Била е студент в годините, в които те са правили представления в София, но не е имала финансова възможност да посещава постановки. Те са изключително чаровни и нашето поколение сме ги запомнили, добави докторът по философия Анета Дилова и член на ръководството на КДК – Враца. Тя е завършила история и е работила като учител, музеен работник и др. Спомням си едно интервю на Никола Анастасов, в което разказва как са правили снимките на филма „Тримата от запаса“ в село Бърдарски геран в нашата област, добави Дилова. Как жените от селото дошли, с ръцете под престилките и гледали снимките на лентата, каза Дилова.

Христина Христова, която е инженер технолог и представител на Конфедерацията на българските писатели-клон Враца каза, че с много емоция си спомня за абсулвенския си бал в Пловдив, на който е присъствал Георги Парцалев. Нашият преподавател Емил Христов беше личен приятел с Парцалев и го беше довел на празника. Беше изключително преживяване за нас, допълни Христова. По думите й Парцалев и Калоянчев са светли, незабравими личности от българския театър.

Каквото и да искаш да кажеш за двамата ще е малко, добави и Цонка Петрова, която е завършила френска филология и работила като учител и преводач. И двамата са обичани и талантливи актьори, добави тя. Икономистът Франа Владимирова допълни, че и Георги Калоянчев и Георги Парцалев са велики личности, които трябва да се помнят и от следващите поколения.

Детската учителка Радка Миланова напомни, че съпругата на Георги Калоянчев е от Враца. Валентина е от семейство с четири сестри и тук хората помнят, добави Миланова. Радвам се, че на представянето на списание ЛИК видях кмета на град Левски Любка Александрова. Аз съм от едно близко село до град Левски и виждам, че кметът не само работи много за града, но и с различни инициативи, почита паметта на Георги Парцалев. По този начин и децата ще го помнят, добави Миланова.

По темата днес за БТА коментар направи и актьорът от Драматично-куклен театър Враца Огнян Симеонов.