Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
(от ляво надясно) Христина Христова – представител на конфедерацията на българските писатели във Враца, Цонка Петрова, Франа Владимирова, Радка Миланова – представители на Клуб на дейците на културата (КДК), Враца и д-р Анета Дилова – представител на ръководството на КДК, Враца (седнала). Снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова (КН)
Враца,  
20.09.2025 19:50
 (БТА)

Велика сила е киното, каза във Враца историкът и доктор по философия Анета Дилова. Тя заедно с още представители на Клубът на дейците на културата и представител на Конфедерацията на българските писатели-клон Враца участва в представянето на новия брой на списание ЛИК, посветен на 100-годишнината от рождението на Георги Парцалев и Георги Калоянчев. 

Ако не беше киното, нямаше да познаваме такива актьори като двамата, допълни Дилова. Тя е нямала честта да ги познава лично. Била е студент в годините, в които те са правили представления в София, но не е имала финансова възможност да посещава постановки. Те са изключително чаровни и нашето поколение сме ги запомнили, добави докторът по философия Анета Дилова и член на ръководството на КДК – Враца. Тя е завършила история и е работила като учител, музеен работник и др. Спомням си едно интервю на Никола Анастасов, в което разказва как са правили снимките на филма „Тримата от запаса“ в село Бърдарски геран в нашата област, добави Дилова. Как жените от селото дошли, с ръцете под престилките и гледали снимките на лентата, каза Дилова. 

Христина Христова, която е инженер технолог и представител на Конфедерацията на българските писатели-клон Враца каза, че с много емоция си спомня за абсулвенския си бал в Пловдив, на който е присъствал Георги Парцалев. Нашият преподавател Емил Христов беше личен приятел с Парцалев и го беше довел на празника. Беше изключително преживяване за нас, допълни Христова. По думите й Парцалев и Калоянчев са светли, незабравими личности от българския театър. 

Каквото и да искаш да кажеш за двамата ще е малко, добави и Цонка Петрова, която е  завършила френска филология и работила като учител и преводач. И двамата са обичани и талантливи актьори, добави тя. Икономистът Франа Владимирова допълни, че и Георги Калоянчев и Георги Парцалев са велики личности, които трябва да се помнят и от следващите поколения. 

Детската учителка Радка Миланова напомни, че съпругата на Георги Калоянчев е от Враца. Валентина е от семейство с четири сестри и тук хората помнят, добави Миланова. Радвам се, че на представянето на списание ЛИК видях кмета на град Левски Любка Александрова. Аз съм от едно близко село до град Левски и виждам, че кметът не само работи много за града, но и с различни инициативи, почита паметта на Георги Парцалев. По този начин и децата ще го помнят, добави Миланова.  

По темата днес за БТА коментар направи и актьорът от Драматично-куклен театър Враца Огнян Симеонов. 

/ВБ/

Списание ЛИК

