Парцалев и Калоянчев са част от онези огънчета, които мен самата са ме възпламенили и възпламеняват много хора, каза Жанет Киранова

За мен Георги Парцалев и Георги Калоянчев са част от онези огънчета, които мен самата са ме възпламенили и продължават да възпламеняват много хора. Това каза дългогодишната актриса от Драматичен театър „Никола Вапцаров“ в Благоевград – Жанет Киранова, по повод представянето на списание ЛИК, посветено на 100-годишнините от рождението на двама забележителни актьори.

Когато говорим за такива величини в българския театър, аз винаги подхождам много плахо – от респект към таланта, опита и към това, което те ни оставиха на нас, по-младите актьори. Нямам преки наблюдения за това как са работили – специално за Калоянчев. За Георги Парцалев обаче мога да разкажа една случка от първи курс, когато бях в Академията, обясни Жанет Киранова.

Изпратиха ни за някаква масовка в един филм. Впоследствие този филм не се осъществи, но така или иначе бях свидетел на една невероятна история. Георги Парцалев стоя през цялото време съвършено спокоен и смирен. Дойде моментът за неговата сцена и изведнъж този човек буквално се преобрази. Тогава съм се питала – и до днес се питам, кое е онова чувство, което преобразява до такава степен актьора. Това е големият талант. Винаги съм възприемала и двамата като светлини по пътя на всеки артист – да вървим към онова, което те са ни оставили като наследство, отбеляза още актрисата. Тя допълни, че смехът е голямо лекарство за света. По думите и ако човек не се смее, той не живее, защото смехът създава емоция, а да можеш да разсмиваш хората е нещо велико.

Мисля, че няма по-голямо майсторство от това. Това са хора, които според мен начертаха пътя на българския театър. Предполагам, че с една добре позната доза завист съм се обръщала към колегите, които са имали допир с тях на сцената. Всички ми казват, че това е най-важното училище – да се докоснеш до този талант, посочи Киранова. Според нея хуморът е нещо много особено - за него трябва да имаш сърце, да си широко скроен, да носиш огромен заряд и познания за човешката душа, защото иначе няма как да сътвориш този хумор на сцената и да заразиш цялата зала.

Ние много често говорим за тези актьори, разказваме истории, които сме чули, и си мисля, че младите би трябвало да четат малко повече, да разбират малко повече за това какво наследство са оставили тези хора, подчерта актрисата. По думите ѝ Калоянчев и Парцалев са били невероятни актьори, а като хора - скромни и добронамерени. Специално за Парцалев мога да споделя личните си впечатления, той винаги беше точен и с научена реплика, допълни още Киранова.