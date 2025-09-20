Парцалев и Калоянчев са учебници по актьорско майсторство, заяви в пресклуба на БТА в Монтана директорът на местния театър Стефан Милков

Георги Парцалев и Георги Калоянчев са учебници по актьорско майсторство, тяхната игра е пример за изграждане на персонажа, заяви при представянето на новия брой на списание ЛИК в пресклуба на БТА в Монтана директорът на драматичния театър в града Стефан Милков.

Милков, който също е актьор и има много роли в театъра, като е известен с моноспектакълът „Чудомирщини“, разказа как многократно е гледал на запис играта на Парцалев и Калоянчев в различни пиеси и филми и е връщал по няколко пъти назад, за да чуе пак и пак някоя реплика. „Невероятно е как успяват да придадат такъв голям смисъл на малка реплика, как всичко минава през тях“, коментира Милков. Според него това е огромна дарба, но и много труд и изключителен професионализъм в работата.

Стефан Милков сподели, че макар и да не се е срещал на живо с Парцалев и Калоянчев приживе, тъй като е от по-младото поколение, е чел много за техния живот и роли и е беседвал с по-възрастни от него актьори, които ги помнят и са работили с тях. Впечатлил се е от първата роля на Георги Парцалев в Сатиричния театър в пиесата „Баня“ на Маяковски. До тогава големият актьор е играл само в заводски театри, в театъра на строителните войски и е бил поканен в Сатиричния театър. Бил е много притеснен как ще се представи, дали ще бъде на нивото на останалите актьори, които са професионалисти от години и имат театрално образование, а той няма. Ходил е ежедневно в библиотеката и е изчел цялото творчество на Маяковски и така е вникнал в героя, който играе и се представил отлично. По време на репетициите за пиесата Парцалев се влюбил в едно момиче в библиотеката, но после тя изчезнала, той я намерил в родния й град, но се оказало е тежко болна. Така започнала професионална кариера на големия Парцалев. И продължила с все по-запомнящи се роли, които му донесли известност. Интересно е обаче как той самият разбрал, че вече е известен. При едно влизане в театъра през зимата Парцалев си събличал палтото и неволно ударил дете, което било с майка си за представлението. То започнало да плаче, а майката му казала „Стига плака, Георги Парцалев те удари, без да иска, какво ревеш!?“

Стефан Милков сподели, че за него най-впечатляващите роли на Парцалев са във филмите „Тримата от запаса“ и „С деца на море“ - Чичо Манчо. В тези роли Парцалев вкарва много човещина и заради това са толкова въздействащи на публиката и запомнящи се.

Най-впечатляващата роля на Георги Калоянчев според Стефан Милков е тази на Бай Ганьо. „Така да изведеш и уплътниш литературен персонаж е невероятно“, заявява директорът на театъра в Монтана. Според него е много, много трудно някой друг актьор да достигне такава достоверност на образа и такъв чар в представянето на българщината. Калоянчев го е постигнал със своята отдаденост и страст към актьорската игра, каквато само той притежава.