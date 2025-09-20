Тази вечер е представянето на списание ЛИК, посветено на 100-годишнините от рождението на Георги Калоянчев и Георги Парцалев

Тази вечер е представянето на списание ЛИК, посветено на 100-годишнините от рождението на двама забележителни актьори в театъра и киното в България – Георги Парцалев и Георги Калоянчев. Изданието на БТА е озаглавено „Царете на смеха на 100“.

Събитието във Фестивалния и конгресен център – Варна, е част от програмата на филмовия фестивал „Златна роза“ и ще се проведе съвместно чрез видеовръзка в 17:00 ч. с националните пресклубове на БТА в България и чужбина.

„Този брой е посветен на знаменитите наши комедийни актьори Георги Калоянчев и Георги Парцалев, и двамата родени преди 100 години. Нарекли сме ги царете на смеха, без да е особено оригинално, но пък напълно отговаря на култа към тях и даже не е съвсем метафора“, пише във въведението на броя главният редактор на ЛИК – доц. Георги Лозанов. „Властта, която имаха през соца, буквално беше колкото на Тодор Живков – „червения цар на България“, само че с обратен знак. Той я постигаше със страх, а те със смях“, допълва той. По думите му докато всички се страхуват от властта, властта се страхува от смеха, защото той за миг успява да те избави от нея и да те накара да се почувстваш свободен.

Сред авторите на изданието е журналистът Пенчо Ковачев. Той прави „паралелен слалом на големите Калоянчев и Парцалев върху трудния терен на изкуството“. Ковачев припомня как през 1957 г. двамата актьори се срещат и това преобръща живота им. „Рождената дата на Сатиричния театър е 7 април, когато проф. Сърчаджиев поставя пиесата „Баня“ от Владимир Маяковски. В нея за първи път Калата и Пацо играят заедно“, посочва авторът и допълва, че Парцалев е другарят Победоносцев, а Калоянчев е комсомолецът Велосипедкин. „Няма как между двамата да няма надиграване на сцената“, отбелязва още журналистът.

Изданието припомня и две интервюта на именитите актьори. „Аз повече големи успехи съм имал с драматични роли, но съм набеден за смешен актьор. Не се сърдя за това, защото смешното се прави по-мъчно от тъжното“, казва Георги Калоянчев пред репортера на БТА Пенка Момчилова през 1995 г., в навечерието на 70-ия си рожден ден. Той разказва за корените на интереса към актьорството и колко важно е за един артист да накара публиката да му вярва, за щастието и моментите, в които се е чувствал наранен, за театъра и любимите роли, както и за сценичния образ, с който посреща своите 70 години.

На страниците на ЛИК са публикувани и акценти от последното интервю на Георги Парцалев, дадено за Българското национално радио (БНР) през септември 1989 г. То е част от „Златния фонд“ на медията. „Има някаква връзка в това – да си добър актьор, трябва да бъдеш и добър човек. Не може – ако си лош, ако си зъл – то личи на сцената, публиката разбира“, казва Парцалев тогава, около месец преди смъртта си. В избраните откъси, публикувани в ЛИК, може да се проследи богатият му вътрешен свят, в който службата му към театъра и актьорското майсторство заема централно място.

В тематичната хронология на списанието са представени акценти от новините за Георги Калоянчев и Георги Парцалев, публикувани в бюлетините и емисиите на БТА през годините, а днес – част от богатия й архивен фонд. Публикациите за двамата актьори започват още от зората на творческата им кариера – в средата на миналия век, и стигат до настоящия момент, когато паметта за тях намира продължение в наследниците на артистичното им дело. Изданието е илюстрирано с кадри от фотоархива на БТА, които са запазили във времето някои от най-емблематичните сценични и кино образи на Калоянчев и Парцалев.

В интервю за изданието кинорежисьорът Иван Ничев разказва за работата си с Георги Калоянчев. През 1991 година под негова режисура във филма „Бай Ганьо тръгва по Европа“ актьорът влиза в образа на едноименния Алеков герой и това се превръща в една от най-запомнящите се роли в кариерата му в киното. Според него много хора са мислили, че Калоянчев е само комедиен актьор. „Но аз смятам, че той носеше и драмата вътре в себе си“, казва Ничев.

Пред ЛИК своите спомени споделя и Здравко Митков. Той се оказва режисьор на последната постановка в Държавния сатиричен театър „Алеко Константинов“, в която участва Георги Парцалев. Актьорът влиза в ролята на проф. Лютибродски в пиесата „Обичате ли човешко“ от хумориста Мирон Иванов. „Парцалев не ползваше авторитета си като творческо оръжие“, казва Митков. Той допълва, че Парцалев е преживявал тежко невъзможността да се превъплъти в ролята на емблематичния литературен герой Дон Кихот. „При него вътрешната нагласа, вътрешното усещане, че в известен смисъл е подходящ за трагически интерпретации, беше много силно. Но вълната на известността му като изключително обаятелен комик го изхвърли на друг бряг“, казва режисьорът.

От януари 2024 г. списание ЛИК е със свободен достъп. Всички броеве от неговото възстановяване през 2022 г. до днес могат да бъдат изтеглени в електронен формат от интернет страницата на БТА. Септемврийския брой на тема „Царете на смеха на 100“ можете да откриете на следния линк – https://www.bta.bg/bg/lik-magazine/60.