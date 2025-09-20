Ролята на Калоянчев не остави възможност да си представим по друг начин този образ, каза създателят на Музея на Бай Ганьо в Казанлъшко

Георги Калоянчев изигра ролята на бай Ганьо така, че не остави никаква възможност да си представим персонажа по друг начин. Това каза създателят на Музея на Бай Ганьо в село Енина Румен Сомов, който се включи в представянето на броя на списание ЛИК на БТА, посветен на 100-годишнините от рождението на Георги Парцалев и Георги Калоянчев.

Сомов отвори музея през май т.г., след като работи по това в продължение на две десетилетия. Той е и потомък на Ганьо Сомов от Енина, смятан за един от прототипите, вдъхновили Алеко Константинов да създаде героя.

В музея има витрина, посветена на Калоянчев в ролята на бай Ганьо, която, по думите на Румен Сомов, не е включена в беседата на културния институт, защото „няма нужда да се говори“. „Толкова добре е влязъл той в образа, че като кажем Георги Калоянчев, неволно си представяме този образ и обратно“, посочи Сомов. Той добави, че има и снимки на други актьори в ролята, но всички посетители питат дали това е Калоянчев.

„Навсякъде изобразяват бай Ганьо различно – французите например го рисуват със засукани остри мустачки, нещо като онова, което българинът нарича тарикат. За нас обаче бай Ганьо е само и единствено Калоянчев“, категоричен беше Сомов. „Всеки паметник на бай Ганьо е различен, всеки скулптор и художник има негово виждане, но като ги събереш виждаш, че те са изобразили Калоянчев.“ Според него актьорът е изиграл ролята си така, че не е оставил шанс на никого да си помисли по друг начин за героя.

По думите на Сомов, който е и режисьор, „добрата комедийна роля винаги е свързана първо с това да чувстваш много дълбоко в себе си прототипа, който ще играеш, да навлезеш дълбоко в това, което е написал автора, да си представиш героя, да влезеш в мисленето му и да се сраснеш с него“. „Много отвътре му дойде на Калоянчев да изиграе ролята на бай Ганьо не като простака, не като нискообразован, а като напористия българин, който иска да види света, да го покори, който не иска никой да му казва какво да прави, защото той знае всичко и ще го направи“, посочи Сомов.

Според него Калоянчев е разбрал много добре героя на Алеко Константинов, а с неговата актьорска дарба бай Ганьо не е унижен на нито едно място, макар да прави безумия, следвайки сюжета на автора. „Изигра го достойно, никога не сме го съжалили, нито сме се отвратили, не ни е омръзнал. Може би затова и толкова ни харесва – това е българинът и, ако Калоянчев му е запазил по някакъв начин достойнството, се е справил наистина много добре“, обобщи Сомов.