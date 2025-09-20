Подробно търсене
Представяне на списание ЛИК „Царете на смеха на 100“

Чрез киното можем винаги да се докоснем до таланта на Парцалев и Калоянчев, каза редакторът на списание ЛИК Яница Христова

Кореспондент на БТА във Варна Валентина Добринчева
Чрез киното можем винаги да се докоснем до таланта на Парцалев и Калоянчев, каза редакторът на списание ЛИК Яница Христова
Чрез киното можем винаги да се докоснем до таланта на Парцалев и Калоянчев, каза редакторът на списание ЛИК Яница Христова
Отговорният редактор на списание ЛИК Яница Христова. Снимка: Красимир Кръстев/БТА
Варна,  
20.09.2025 18:33
 (БТА)

Чрез киното можем винаги да се докоснем до таланта на актьорите Георги Парцалев и Георги Калоянчев, каза отговорният редактор на списание ЛИК Яница Христова при представянето на септемврийския брой, озаглавен „Царете на смеха на 100“, посветен на 100-годишнината от рождението на двамата комици. Събитието се проведе във Фестивалния комплекс във Варна в рамките на Фестивала на българския игрален филм „Златна роза“.

Тя каза, че режисьорът Здравко Митков споделя в интервюто си за настоящия брой на списанието, че огромната театрална публика, която е боготворяла Калоянчев и Парцалев, за съжаление, става все по-малка с всяка изминала година и техният забележителен театрален талант, може би в някакъв момент няма да бъде помнен от хората, които сме тук и сега. Кино ролите им обаче остават винаги и чрез тях ние можем да се докоснем до таланта и светоусещането им. 

Христова припомни, че филми с участието на Парцалев и Калоянчев са били неведнъж на „Златна роза“. Това е факт още на второто издание през 1962 г., когато Калоянчев печели награда за участието си в „Специалист по всичко“. Награда за главна роля той има и за „Инспекторът и нощта“ през 1964 г. През 1971 г. закриват изданието с „Тримата от запаса“ с Георги Парцалев. Малко по-късно „Баща ми бояджията“ е селектиран във фестивалната програма. Тези и още много новини, свързани с кино и театралните им роли и техните лични и професионални изяви и качества, читателите ще намерят в новия брой на списание ЛИК.

/ВБ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:37 на 20.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация