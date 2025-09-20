Чрез киното можем винаги да се докоснем до таланта на Парцалев и Калоянчев, каза редакторът на списание ЛИК Яница Христова

Чрез киното можем винаги да се докоснем до таланта на актьорите Георги Парцалев и Георги Калоянчев, каза отговорният редактор на списание ЛИК Яница Христова при представянето на септемврийския брой, озаглавен „Царете на смеха на 100“, посветен на 100-годишнината от рождението на двамата комици. Събитието се проведе във Фестивалния комплекс във Варна в рамките на Фестивала на българския игрален филм „Златна роза“.

Тя каза, че режисьорът Здравко Митков споделя в интервюто си за настоящия брой на списанието, че огромната театрална публика, която е боготворяла Калоянчев и Парцалев, за съжаление, става все по-малка с всяка изминала година и техният забележителен театрален талант, може би в някакъв момент няма да бъде помнен от хората, които сме тук и сега. Кино ролите им обаче остават винаги и чрез тях ние можем да се докоснем до таланта и светоусещането им.

Христова припомни, че филми с участието на Парцалев и Калоянчев са били неведнъж на „Златна роза“. Това е факт още на второто издание през 1962 г., когато Калоянчев печели награда за участието си в „Специалист по всичко“. Награда за главна роля той има и за „Инспекторът и нощта“ през 1964 г. През 1971 г. закриват изданието с „Тримата от запаса“ с Георги Парцалев. Малко по-късно „Баща ми бояджията“ е селектиран във фестивалната програма. Тези и още много новини, свързани с кино и театралните им роли и техните лични и професионални изяви и качества, читателите ще намерят в новия брой на списание ЛИК.