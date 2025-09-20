Благословени са хората, които умеят да играят комедия, каза актьорът Петър Тосков в Пловдив

Вечният въпрос в театъра е кое се играе по-трудно: комедия, трагедия или драма? „Общо взето е почти еднакво трудно да се играе – трябва да се играе истински, трябва да се играе добре, но като че ли да се играе комедия е по-трудно. По-трудно е, защото там средствата са малко по-различни и хората, които умеят да играят комедия, са благословени“, каза актьорът от Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ – Пловдив, Петър Тосков. Той гостува в Националния пресклуб на БТА в Пловдив по повод представянето на новия брой на списание ЛИК „Царете на смеха на 100“. Събитието се проведе от Варна съвместно чрез видеовръзка с националните пресклубове на агенцията в страната и чужбина.

Според Тосков такива „благословени хора“ познаваме от старото поколение актьори като Георги Парцалев, Георги Калоянчев, Татяна Лолова, Константин Коцев и Никола Анастасов. „Те играеха страхотно в комедии. И слава Богу, че имаха възможност да изявят този си свой талант“, каза той.

По неговите думи, Георги Парцалев е бил изключителен драматичен актьор, което доказват филмът „Три диоптъра далекогледство“ и руската пиеса „Ретро“, но съдбата определила той да играе комедия. Тосков уточни, че актьорът няма театрално образование, а е учил медицина, но е бил изключен по политически причини и изпратен в казармата. „И там случайно големият комедиен български актьор Енчо Багаров го открива и го така приласкава да правят комедия. Те правиха страшно много скетчове. Аз си спомням, като дете имаше цели плочи с Енчо Багаров и Георги Парцалев“, посочи Тосков и сподели, че се възхищавал на Парцалев още като ученик, когато все още не е знаел, че ще стане актьор.

По-късно, когато го приемат във Висшия институт за театрално изкуство „Кръстьо Сарафов“ (ВИТИЗ, днес Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – НАТФИЗ), съдбата решила да го запознае с артисти от Сатиричен театър „Алеко Константинов“, включително и с Георги Парцалев, с когото е имал честта да работи няколко пъти.

Тосков го определи като изключително интересен и щедър човек, като разказа негов обичай да плаща тайно за закуските на децата в столично училище и да наблюдава от разстояние учудването им през голямото междучасие. „Това беше Георги Парцалев“, каза той и отбеляза: „Изключителен актьор. Не е само крал на смеха, но истински, истински, истински актьор“.