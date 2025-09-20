Опитваме се да създаваме нови спомени за българското кино, каза Борис Босилков от сдружение „Кино гледка“

Показваме филма „Любимец 13“ - в чест на 100-годишнината от рождението на Георги Парцалев и Георги Калоянчев, като той е в центъра на тазгодишната ни програма, каза Борис Босилков, основател на Сдружение „Кино гледка“, по повод представянето на септемврийския брой на списание ЛИК.

„Опитваме се да създаваме нови спомени за българското кино, като същевременно запазваме традицията за лятно кино във видинското Ново село“, добави той. „Събираме класическото и съвременното българско кино, за да изградим мост между поколенията и да дадем възможност на децата и младите хора да открият българското кино на голям екран“, подчерта Босилков.

Българската национална филмотека подкрепя инициативата на „Кино гледка“ за изграждане на традиция за лятно кино. „Успяхме да реализираме кино-концерт в Ново село, по време на който представихме нови реставрации на едни от първите български неми филми, като „Любовта е лудост“ (1917) и „Курортен сън“ (1926). Тези филми оживяха отново благодарение на музикантите Бояна Зарева и Илко Градев, които изнесоха страхотен концерт, докато кадрите се показваха на екрана.“

„Чрез нашата програма искаме българското кино да стане по-достъпно и хората да могат да се радват на нашето културно наследство“, подчерта основателят на „Кино гледка“.