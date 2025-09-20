Запалиха се стари утайници на бившата рафинерия „Плама“. Облакът се забелязва и от Плевен.

Плевенчани засипаха със снимки социалните мрежи, притеснени от черния облак.

Първоначално е възникнал пожар в сухи треви, който се е разраснал. Огънят се е прехвърлил и е засегнал изоставените преди години утайници, в които докато рафинерията е работила са изливани, отпадъчни нефтопродукти. На място са изпратени четири противопожарни автомобила. Няма опасност за близките населени места или за хората, каза за медиите директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен комисар Станислав Маргаритов Атанасов.

Според него мястото е занемарено и не се използва от години. Засегнатата площ е с размери 50 на 100 метра по първоначални данни на огнеборците. Няма опасност от разрастване на пожара.

БТА се свърза и с областния управител инж. Мартин Мачев, който пътува към мястото на пожара. Той обясни, че е говорил с кмета на село Дисевица и с РИОСВ – Плевен.

Кметът на близкото село Дисевица Пламен Бешков съобщи, че огънят е от другата страна на реката. Няма опасност за селото, освен ако вятърът не си промени посоката и го задими.