Пожарът в бившата рафинерия „Плама“ - Плевен е локализиран, към момента няма опасност да се разпространи към съседни обекти и близките населени места

Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Снимка: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Плевен,  
20.09.2025 22:25
 (БТА)

Към настоящия момент няма опасност пожарът да се разпространи към съседни обекти на територията на площадката на рафинерия „Плама“ - Плевен и близките населени места. Не се налага евакуация. Това съобщи за медиите областният управител на област Плевен инж. Мартин Мачев, който е на място и координира действията на институциите. 

Той добави, че възникналият пожар в района на бившата петролна рафинерия „Плама“ е локализиран и под контрол, като няма опасност от неговото разпространение. В момента продължават действията по доизгасяване на локални огнища.

На място работят четири екипа на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Плевен, като се очаква да пристигне още един екип. Екипи на Областната дирекция на МВР - Плевен оказват съдействие по обезопасяване на района и организация на движението.

На терен пристига мобилна автоматична станция за измерване на пределно допустими концентрации с цел евентуално установяване на наличие на замърсяване в атмосферния въздух.

Ситуацията остава под непрекъснато наблюдение, добави Мачев.

/ЛРМ/

