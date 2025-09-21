Няма опасност за здравето на населението след снощния пожар на територията на бившата рафинерия „Плама“ - Плевен

Няма опасност за здравето на населението на Плевен и близките населени места след снощния пожар на територията на бившата рафинерия „Плама“. Това съобщи за БТА областният управител на област Плевен инж. Мартин Мачев.

Той добави, че пожарът вече е напълно изгасен.

В Плевен няма завишения на фините прахови частици.

Според измерванията на мобилната автоматична станция на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен за състоянието на атмосферния въздух, която се намира в село Ясен, в 1:00 часа през нощта фините прахови частици (PM10) са били 13 микрограма на кубичен метър. В 2:00 часа те са спаднали до 12 микрограма. Постепенно тяхното количество се е увеличило, като с най-висока стойност са били в 6:00 часа сутринта, когато са достигнали до 432 микрограма на кубичен метър. Към 10:00 часа отчетената стойност на кубичен метър е 100 микрограма, като впоследствие е регистриран спад до 35 микрограма, при норма за 10 часа от 100 микрограма.

Отчита се тенденция към понижаване на стойностите. Окончателната оценка ще бъде направена в 24:00 часа днес. Денонощната средна норма за фините прахови частици е 50 микрограма.

Азотните оксиди са отчетени с леко повишени концентрации, но без превишаване на нормативните прагове. Всички останали показатели са в норма.

Областният управител добави, че измерените по-високи стойности на фините прахови частици се дължат на сажди, пепел и прах вследствие на пожара Той каза още, че ситуацията остава под непрекъснато наблюдение.

Жители на село Ясен се оплакваха, че сутринта в селото е имало голяма мъгла и част от тях не са посмели да излязат. Проверка на БТА установи, че хората в селото вече излизат по улиците, магазините и заведенията.

Припомняме, че вчера се запалиха стари утайници на бившата рафинерия и огромен черен облак притесни хората в Плевен и близките села.