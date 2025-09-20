Локализиран е пожарът край асеновградското село Горнослав, на място остават да дежурят пожарникари

Пожарът край асеновградското с. Горнослав е локализиран. На място остават общо 15 дежурни пожарникари и горски служители, съобщиха от община Асеновград.

Предстои утре районът да бъде обследван. Пътят към селата Орешец и Добростан е отворен.

Шест екипа на пожарната гасиха пожара в землището между асеновградските села Горнослав и Долнослав, който възникна този следобед. Горяха сухи треви и ниска растителност.