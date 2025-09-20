Подробно търсене

Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова /Архив
Асеновград,  
20.09.2025 23:50
 (БТА)

Големият горски пожар в района на село Горнослав е овладян след мащабна операция, в която се включиха над 12 екипа от Асеновград, Пловдив, Първомай, Стамболийски, Карлово и сектор "Специализирани оперативни дейности"-Пловдив, съобщиха от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив.

Те посочват, че към 23:00 ч. пожарът е овладян, като появилото се второ огнище в боровата гора, вече е погасено по целия периметър. В момента продължава доизгасяването на единични огнища в труднодостъпни дерета с почти отвесни склонове.

По план утре сутрин се предвижда екипите и нови доброволци да бъдат разпределени, за да продължат обработването на пожара по периметъра.

Пожарът е засегнал над 140 дка смесена гора, лесонепригодни и обработваеми площи, както и около 15 дка борова гора. Няма нанесени щети по жилищни и помощни сгради в Горнослав, се казва още в съобщението.

 

/ЛРМ/

