Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
Затворен за движение е пътят от асеновградското село Горнослав към Добростан, пожарът в района се разраства
Снимка: Община Асеновград
Асеновград,  
20.09.2025 16:09
Затворен за движение е пътят от с. Горнослав към Орешец и Добростан, община Асеновград. Причината е, че към този час пожарът в района се разраства и е достигнал пътната артерия, съобщиха от общинската администрация. Призовават се жителите и гостите да не предприемат пътуване.

Шест екипа на пожарната гасят пожара в землището между асеновградските села Горнослав и Долнослав. Горят сухи треви и ниска растителност. Огнеборците се опитват да ограничат фронта и да локализират пожара, за да не навлезе в гората.

Спряно е електричеството в част от планинския район над Асеновград - в посока с. Добростан и хижа "Марциганица". Причината е изгорял дървен електрически стълб.

