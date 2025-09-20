Шест екипа на пожарната гасят пожар в землището между асеновградските села Горнослав и Долнослав, съобщиха от пресцентъра на община Асеновград. Запалили са се сухи треви и ниска растителност. Пламъците се движат в посока към Горнослав, като са се разпространили в широк обхват. Няма опасност за населението към този момент.

Огнеборците се опитват да ограничат фронта и да локализират пожара, за да не навлезе в гората.

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев е на мястото на пожар, който съобщи, че е спряно електричеството в част от планинския район над Асеновград - в посока с. Добростан и хижа "Марциганица". Причината е изгорял дървен електрически стълб.

Пътят от между Горнослав и Орешец не е затворен, движението се осъществява в едната лента, поради което се призовават шофьорите да преминават с повишено внимание през участъка. Към този час не е възникнала необходимост от ползването на летателна техника и доброволци, но вятърът е доста силен.

На място са още кметът на с. Горнослав Пламен Гюзелджов, началникът на РСПБЗН - Асеновград инж. Величко Бришимов и директорът на Южноцентрално държавно предприятие инж. Ботьо Арабаджиев.

Доброволно формирование "Асеневци" към община Асеновград е в готовност при необходимост да се включи.

Пожар горя тази нощ и между селата Старосел и Паничери, община Хисаря.