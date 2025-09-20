Диего Симеоне иска Атлетико Мадрид да се върне на победния път

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне отправи предизвикателство към отбора да се съвземе и да спечели мача от Ла Лига срещу Майорка в неделя.

Върджил ван Дайк отбеляза за Ливърпул в добавеното време, за да реши головия трилър с пет попадения в Шампионската лига срещу отбора на Симеоне на "Анфийлд" в средата на седмицата. Впоследствие треньорът се скара с фенове зад скамейката и беше изгонен от съдията Маурицио Мариани.

"След мача бяхме тъжни най-вече, че не успяхме да вземем нищо у дома. Но знаем, че трябва да се борим в Шампионската лига, в първенството и във всяко състезание, в което участваме", каза Симеоне на пресконференция.

"Начинът, по който се представихме срещу Ливърпул, ни кара да вярваме, че можем. И пътят е този, който поехме в мача онзи ден - да се борим, да се подобрим в защита, да бъдем по-силни в атака и да растем, така че отборът да е по-добър. Както винаги, трябва да се опитаме да подобрим началото на мачовете като гост и да бъдем по-решителни. Твърдо вярвам, че футболът е свързан с ефективност и когато имаме това, имаме шанс да спечелим", добави той.

"Утрешният ни противник е отбор с много ясни характеристики в играта си, същите нужди като нас и не мога да си представя нищо друго освен труден мач", заяви още треньорът, цитиран от ДПА.

Атлетико си осигури първа победа в първенството за сезона миналия уикенд след успех над Виляреал с 2:0 на стадион "Метрополитано", което донякъде облекчи натиска върху Симеоне.

"Обичам това, което правя. Обичам го. Показвам повече емоции, както почти всички треньори. В противен случай нямаше да сме там, където сме. С течение на годините отговорността се увеличава, а не намалява, което е нормално. Тя продължава да расте, намираш различни области, в които да се поддържаш, и резултатите те съпътстват. В крайна сметка всичко е много хубаво, но трябва и да печелиш", завърши специалистът.