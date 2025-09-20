Подробно търсене

Диего Симеоне иска Атлетико Мадрид да се върне на победния път

Ива Кръстева
Диего Симеоне иска Атлетико Мадрид да се върне на победния път
Диего Симеоне иска Атлетико Мадрид да се върне на победния път
снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
20.09.2025 23:16
 (БТА)

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне отправи предизвикателство към отбора да се съвземе и да спечели мача от Ла Лига срещу Майорка в неделя.

Върджил ван Дайк отбеляза за Ливърпул в добавеното време, за да реши головия трилър с пет попадения в Шампионската лига срещу отбора на Симеоне на "Анфийлд" в средата на седмицата. Впоследствие треньорът се скара с фенове зад скамейката и беше изгонен от съдията Маурицио Мариани.

"След мача бяхме тъжни най-вече, че не успяхме да вземем нищо у дома. Но знаем, че трябва да се борим в Шампионската лига, в първенството и във всяко състезание, в което участваме", каза Симеоне на пресконференция.

"Начинът, по който се представихме срещу Ливърпул, ни кара да вярваме, че можем. И пътят е този, който поехме в мача онзи ден - да се борим, да се подобрим в защита, да бъдем по-силни в атака и да растем, така че отборът да е по-добър. Както винаги, трябва да се опитаме да подобрим началото на мачовете като гост и да бъдем по-решителни. Твърдо вярвам, че футболът е свързан с ефективност и когато имаме това, имаме шанс да спечелим", добави той.

"Утрешният ни противник е отбор с много ясни характеристики в играта си, същите нужди като нас и не мога да си представя нищо друго освен труден мач", заяви още треньорът, цитиран от ДПА.

Атлетико си осигури първа победа в първенството за сезона миналия уикенд след успех над Виляреал с 2:0 на стадион "Метрополитано", което донякъде облекчи натиска върху Симеоне.

"Обичам това, което правя. Обичам го. Показвам повече емоции, както почти всички треньори. В противен случай нямаше да сме там, където сме. С течение на годините отговорността се увеличава, а не намалява, което е нормално. Тя продължава да расте, намираш различни области, в които да се поддържаш, и резултатите те съпътстват. В крайна сметка всичко е много хубаво, но трябва и да печелиш", завърши специалистът. 

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:45 на 21.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация