Иван Стоянов: Конкуренцията в състава на ЦСКА 1948 е убийствена

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов заяви, че в тима има убийствена конкуренция и това помага на "червените" да се представят толкова силно в първенството. В събота играчите на Стоянов спечелиха с 4:0 срещу Локомотив Пловдив и излязоха на втора позиция в класирането, на точка зад лидера Левски.

"Страхотно изигран мач от нашия отбор. Основата на всичко това е добрата подготовка и силните футболисти, с които разполагаме. Стараем се да радваме хората на стадионите и мисля, че се получава. Трябва да наблегнем над контрола на мачовете. Ще се опитаме да се подобрим и да преодоляваме миникризите, които получаваме във всеки един мач. Не е лесно да се справяме с кадровите проблеми, които ни преследват от началото на сезона. Искаме всеки футболист да играе всеки с колегата си до себе си, но във всеки един мач получаваме контузии. Радостното е, че във всеки един мач се намира кой да влезе и да замести контузените", каза Стоянов.

"Марто Бойчев е много талантлив футболист. Той трябва да мисли за трансфер навън. Ние само можем да му помагаме и да се надяваме във всеки мач да се представя по начина, по който го направи днес", добави наставника по адрес на младия халф, който записа дебютното си попадение с екипа на тима.

"Конкуренцията в тима ни е убийствена и това е причината играч като Мамаду Диало да остане резерва. Той обаче показа, че е голям голмайстор и след влизането си вкара два гола. Ще се нуждаем от добро възстановяване до четвъртък за мача с Ботев Пловдив. Надявам се да изглеждаме по начина, по който го направихме във второто полувреме днес", завърши Стоянов.