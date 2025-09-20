Лидерите на демократите в Конгреса на САЩ искат среща с Тръмп, за да бъде решен проблемът с бюджетната парализа преди крайния срок

Лидерите на Демократическата партия в Конгреса на САЩ изискаха среща с президента Доналд Тръмп, за да преговарят за прекратяване на това, което нарекоха "неговото решение" да затвори правителствените служби, ако до края на месеца не бъдат предприети действия по приемането на временен бюджет, предаде Асошиейтед прес.

САЩ са все по-близо до бюджетна парализа, след като вчера, десет дни преди крайния срок, Сенатът на САЩ отхвърли временен бюджетен текст, предназначен да отдалечи тази перспектива, одобрен по-рано през деня от Камарата на представителите.

Времето притиска американските законодатели, тъй като е предвидено Конгресът на САЩ да не заседава идната седмица заради еврейския празник Рош Хашана и да поднови парламентарната си работа едва в навечерието на крайния срок – 30 септември. Ако дотогава не бъде приет текст, федералното правителство няма да избегне бюджетната парализа.

Това би означавало, че голяма част от федералните служби ще бъдат спрени, стотици хиляди държавни служители ще бъдат пуснати в принудителен отпуск, въздушният трафик ще бъде сериозно нарушен, а изплащането на социални помощи – силно затруднено, отбелязва Франс прес.

Лидерът на демократическото малцинство в Сената на САЩ Чък Шумър и лидерът на демократичното малцинство в Камарата на представителите на САЩ Хаким Джефрис заявиха днес, че републиканците, по настояване на Тръмп, са отказали да преговарят. Демократите настояват да запазят програмите си за здравеопазване като част от всяко споразумение за продължаване на работата на правителството след крайния срок, отбелязва АП.

"Пишем ви, за да поискаме среща във връзка с вашето решение да затворите федералното правителство поради желанието на републиканците да продължат да орязват здравеопазването на американския народ", се казва в писмото. "Демократите са ясни и последователни в позицията си [...] Готови сме да работим за постигане на двупартийно споразумение за разходите, което да подобри живота на американските семейства и да реши кризата в здравеопазването, предизвикана от републиканците", се посочва още в него.

Конгресът на САЩ не успя да реши въпроса с финансирането. Първа стъпка беше направена вчера сутринта с приемането на временния бюджетен текст, който предвижда седемседмично удължаване – до 21 ноември, от Камарата на представителите, доминирана от републиканците. Той бе подкрепен от 217 гласа "за" (включително един демократ) срещу 212 "против" (включително двама републиканци).

Сенатът, където за този текст бе необходимо мнозинство от 60 гласа от общо 100, обаче го отхвърли следобед. Сенаторите гласуваха с 48 гласа "против", сред които двама републиканци, и 44 гласа "за", сред които един демократ.

Всичко това оставя Конгреса на САЩ и Белия дом без лесен изход от патовата ситуация, която заплашва със спиране на работата на правителството в рамките на по-малко от две седмици, когато изтича текущата бюджетна година и финансирането. По време на първия мандат на Тръмп се стигна до едномесечно спиране на работата на правителството, най-дългото в историята на федералното правителство.