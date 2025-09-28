Тръмп ще се срещне с лидерите на Конгреса ден преди крайния срок за избягване на бюджетен блокаж

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да се срещне утре в Белия дом с четиримата водещи представители на Конгреса, един ден преди крайния срок за постигане на споразумение за финансиране на федералното правителство, предаде Асошиейтед Прес.

Той ще разговаря с председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън и лидера на мнозинството в Сената Джон Тун, както и с лидера на демократите в Камарата Хаким Джефрис и лидера на малцинството в Сената Чък Шумър.

Конгресът е в патова ситуация, тъй като демократите, главно в Сената, отказаха да дадат необходимите гласове за приемането на мярка за финансиране, която би позволила на федералното правителство и подчинените му ведомства да продължат работа. В противен случай в полунощ в сряда ще настъпи временно спиране на работата им.

Демократите смятат, че имат лост за влияние и настояват за ключови здравни разпоредби в замяна на гласовете си, отбеляза АП. Те искат удължаване на субсидиите, които помагат на хора с ниски и средни доходи да закупуват здравна застраховка по силата на Закона за достъпни грижи. Демократите също настояват за отмяна на съкращенията в програмата Медикейд, включени в основния финансов пакет на републиканците.

Републиканците заявяват, че тези искания са неприемливи и че са готови да разговарят по тези въпроси с демократите отделно от дискусиите за финансирането на правителството. Републиканската партия иска удължаване на текущото финансиране за седем седмици.