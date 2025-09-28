Подробно търсене

Тръмп ще се срещне с лидерите на Конгреса ден преди крайния срок за избягване на бюджетен блокаж

Любомир Мартинов
Доналд Тръмп. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
Вашингтон ,  
28.09.2025 04:46
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да се срещне утре в Белия дом с четиримата водещи представители на Конгреса, един ден преди крайния срок за постигане на споразумение за финансиране на федералното правителство, предаде Асошиейтед Прес.

Той ще разговаря с председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън и лидера на мнозинството в Сената Джон Тун, както и с лидера на демократите в Камарата Хаким Джефрис и лидера на малцинството в Сената Чък Шумър.

Конгресът е в патова ситуация, тъй като демократите, главно в Сената, отказаха да дадат необходимите гласове за приемането на мярка за финансиране, която би позволила на федералното правителство и подчинените му ведомства да продължат работа. В противен случай в полунощ в сряда ще настъпи временно спиране на работата им.

Демократите смятат, че имат лост за влияние и настояват за ключови здравни разпоредби в замяна на гласовете си, отбеляза АП. Те искат удължаване на субсидиите, които помагат на хора с ниски и средни доходи да закупуват здравна застраховка по силата на Закона за достъпни грижи. Демократите също настояват за отмяна на съкращенията в програмата Медикейд, включени в основния финансов пакет на републиканците.

Републиканците заявяват, че тези искания са неприемливи и че са готови да разговарят по тези въпроси с демократите отделно от дискусиите за финансирането на правителството. Републиканската партия иска удължаване на текущото финансиране за седем седмици.

/ЛМ/

Свързани новини

20.09.2025 21:34

Лидерите на демократите в Конгреса на САЩ искат среща с Тръмп, за да бъде решен проблемът с бюджетната парализа преди крайния срок

Лидерите на Демократическата партия в Конгреса на САЩ изискаха среща с президента Доналд Тръмп, за да преговарят за прекратяване на това, което нарекоха "вашето решение" да затворите правителствените служби, ако до края на месеца не бъдат предприети действия по приемането на временен бюджет, предаде Асошиейтед прес.
19.09.2025 22:38

САЩ са на прага на бюджетна парализа, след като Сенатът отхвърли предложение за временен бюджет

Съединените щати се доближават до бюджетна парализа: Сенатът отхвърли днес, десет дни преди крайния срок, временен бюджетен текст, предназначен да отдалечи тази перспектива, одобрен по-рано през деня от Камарата на представителите, предаде Франс

