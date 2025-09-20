Наставникът Интер Кристиан Киву защити играчите си преди мача със Сасуоло

Наставникът на Интер Кристиан Киву защити отбора на фона на критиките за лошия им старт на новата кампания в Серия А.

Финалистите в Шампионската лига от миналия сезон спечелиха с 2:0 срещу Аякс в средата на седмицата, но загубиха два от първите си три мача от първенството, което ги изпраща преди неделния домакински сблъсък със Сасуоло в долната половина на класирането. Въпреки това, попитан за лошия старт, Киву каза на пресконференция: "Имам хиляди други неща, за които да мисля".

"Критиките са част от играта. Аз подхождам към нещата по свой начин, зает съм да правя различни неща, за да помогна на играчите. Отборът заслужава да бъде защитен, защото е силен като колектив. Целият свят говореше за тях през март, след което имаха малко проблеми. Не трябва да забравяме, че този отбор имаше качествен сезон. Има хиляди други прилагателни, които бих могъл да използвам. Това ме кара да бъда спокоен", добави той.

Загубата с 3:4 от Ювентус миналия уикенд, която последва домакинско поражение с 1:2 от Удинезе, засили натиска върху Интер преди двубоя на "Сан Сиро" срещу шампионите от Серия Б от миналия сезон.

Киву разкри, че капитанът Лаутаро Мартинес, който остана резерва в Амстердам, ще бъде на разположение, след като се възстанови от проблем с гърба.

"Един капитан трябва да прави това, да разбира трудните моменти. Радвам се, че той никога не се опита да се отдръпне. В сряда дори не можеше да ходи, но беше на разположение", коментира специалистът.