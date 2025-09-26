Президентът на Интер Джузепе Марота изказа категорична подкрепа за треньора Кристиан Киву

Президентът на Интер Джузепе Марота разсея всякакви съмнения относно подкрепата на клуба за старши треньора Кристиан Киву, пише агенция ДПА.

Киву, който напусна Парма през юни след само 13 мача начело, за да замени Симоне Индзаги, беше критикуван от някои фенове на Интер, след като тимът загуби два от първите си четири мача в Серия А под негово ръководство.

Но Марота изрази непоколебима подкрепа към 44-годишния румънец, който прекара седем години като защитник в Интер, след като получи почетна степен по маркетинг от Миланския университет.

"Имаме страхотен треньор и държим на него. Негативните коментари, които чух от тези, които не го познават, са повърхностни и неверни", заяви Джузепе Марота и добави:

"Няма и най-малката причина за смяна по средата на сезона. Всъщност всички сме много доволни от него. Не става въпрос дори за търпение, защото не можеш да оцениш треньор след месец и половина, но можем да го оценим в ежедневната му работа. Кристиан има модерен подход, страхотни умения, цени всички футболисти, има страхотна работна етика и се подобрява всеки ден. Абсолютен оптимист съм."

Нападателят Анж-Йоан Бони (глезен) е единственият контузен в състава на Киву за мача от Серия А в събота срещу Каляри.

Италианският нападател на Интер Франческо Пио Еспозито може да се изправи срещу по-големия си брат и бивш съотборник Себастиано Еспозито, който напусна "Сан Сиро" през лятото, за да премине под наем в Каляри, който направи впечатляващ старт на третия си сезон в Серия А под ръководството на новия треньор Фабио Пизакане.