Подробно търсене

Президентът на Интер Джузепе Марота изказа категорична подкрепа за треньора Кристиан Киву

Кремена Младенова
Президентът на Интер Джузепе Марота изказа категорична подкрепа за треньора Кристиан Киву
Президентът на Интер Джузепе Марота изказа категорична подкрепа за треньора Кристиан Киву
снимка: Claudio Furlan/LaPresse via AP
Милано,  
26.09.2025 21:53
 (БТА)

Президентът на Интер Джузепе Марота разсея всякакви съмнения относно подкрепата на клуба за старши треньора Кристиан Киву, пише агенция ДПА.

Киву, който напусна Парма през юни след само 13 мача начело, за да замени Симоне Индзаги, беше критикуван от някои фенове на Интер, след като тимът загуби два от първите си четири мача в Серия А под негово ръководство.

Но Марота изрази непоколебима подкрепа към 44-годишния румънец, който прекара седем години като защитник в Интер, след като получи почетна степен по маркетинг от Миланския университет.

"Имаме страхотен треньор и държим на него. Негативните коментари, които чух от тези, които не го познават, са повърхностни и неверни", заяви Джузепе Марота и добави:

"Няма и най-малката причина за смяна по средата на сезона. Всъщност всички сме много доволни от него. Не става въпрос дори за търпение, защото не можеш да оцениш треньор след месец и половина, но можем да го оценим в ежедневната му работа. Кристиан има модерен подход, страхотни умения, цени всички футболисти, има страхотна работна етика и се подобрява всеки ден. Абсолютен оптимист съм."

Нападателят Анж-Йоан Бони (глезен) е единственият контузен в състава на Киву за мача от Серия А в събота срещу Каляри.

Италианският нападател на Интер Франческо Пио Еспозито може да се изправи срещу по-големия си брат и бивш съотборник Себастиано Еспозито, който напусна "Сан Сиро" през лятото, за да премине под наем в Каляри, който направи впечатляващ старт на третия си сезон в Серия А под ръководството на новия треньор Фабио Пизакане.

/КМ/

Свързани новини

22.09.2025 12:40

Киву за победата над Сасуоло: "Изиграхме добър мач“

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву коментира победата с 2:1 над Сасуоло в домакинския мач от четвъртия кръг на Серия А. "Победата е положителен момент. Имахме нужда от нея и изиграхме добър мач. Можехме да завършим мача по-рано, но се
28.07.2025 17:25

Президентът на Интер Джузепе Марота постави краен срок за привличането в тима на нападателя Адемола Лукман

Президентът на Интер Джузепе Марота обяви, че клубът трябва да финализира сделката за привличането на нападателя на Аталанта Адемол Лукман тази седмица, иначе ще се откаже от неговите услуги
03.06.2025 20:14

Италианският Интер обяви официално раздялата с треньора Симоне Индзаги

Симоне Индзаги напусна треньорския пост начело на Интер, съобщи официално италианският клуб, цитиран от агенция "Ройтерс". Интер претърпя лош край на сезона, след като загуби финала на Шампионската лига
01.06.2025 11:53

Интер има желание да продължи работата си със Симоне Индзаги, заяви президентът на клуба Джузепе Марота

Договорът на Индзаги с Интер изтича през юни следващата година, а Марота потвърди, че разговорите с треньора за нов такъв ще започнат през следващите дни. Италианските медии спекулират, че той може да напусне този месец преди Световното клубно първенство в САЩ, което ще се проведе от 14 юни до 13 юли.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:23 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация