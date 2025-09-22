Подробно търсене

Мирослав Димитров
Киву за победата над Сасуоло: "Изиграхме добър мач“
AP Photo/Antonio Calanni
Милано,  
22.09.2025 12:40
 (БТА)

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву коментира победата с 2:1 над Сасуоло в домакинския мач от четвъртия кръг на Серия А.

"Победата е положителен момент. Имахме нужда от нея и изиграхме добър мач. Можехме да завършим мача по-рано, но се изправихме срещу вратар, който беше в отлична форма. След това, въпреки отличното представяне, допуснахме гол, след което влязоха в действие определени психологически фактори“, коментира румънският треньор, цитиран от DAZN.

Интер прекрати серия от две загуби и е на 10-то място в класирането с шест точки.

/МД/

