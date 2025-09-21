Кметът на Берлин Кай Вегнер обяви, че улица в германската столица ще бъде преименувана на името на бившия канцлер Хелмут Кол

Бившият германски канцлер Хелмут Кол - една от водещите фигури при Обединението на Федерална република Германия (ФРГ) и Германската демократическа република (ГДР) след падането на Берлинската стена, ще бъде почетен с улица в Берлин, която ще бъде преименувана на негово име, предаде ДПА.

Кметът на Берлин Кай Вегнер, член на центристкия Християндемократически съюз (ХДС), обяви това в събота на пресконференция на ХДС.

Улица "Хофйегералее", която минава през парка Тиргартен и води до емблематичната Колона на победата, ще бъде преименувана на бившия германския канцлер. "Това е чудесна улица за един велик човек, на когото дължим много", заяви Вагнер.

Пътят води и в посока националната централа на ХДС, отбелязва ДПА.

До края на месеца в Ландтага (местния парламент) на Берлин ще бъде внесен законопроект, заяви Вегнер.

Хелмут Кол е запомнен като "канцлерът на обединението". Той застава начело на ФРГ през 1982 г. и става канцлер на страната след обединението ѝ с ГДР пред октомври 1990 г. Кол се оттегля от поста си през 1998 г., но репутацията му е накърнена след скандал с партийни средства, който избухва малко по-късно. Хелмут Кол умира през 2017 г. на 87-годишна възраст.