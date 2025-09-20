Брест би Ница за първата си победа през сезона

Тимът на Брест записа първата си победа през сезона, след като се наложи с 4:1 над Ница в мач от петия кръг на френската Лига 1.

"Пиратите" предрешиха изхода на срещата още до деветата минута, в която вече водеха с 2:0. В шестата Людовик Ажорке откри, а в деветата партньорът му в атака Ромен де Кастийо удвои, като двамата размениха и асистенции за головете.

Гостите от Лазурния бряг се върнаха в мача половин час след началото му с точен изстрел на Терем Мофи, но пропуски в атака ги лишиха от надежди за изравняване.

В 70-ата минута Жорес Шотар върна преднината от два гола на Брест, а шест по-късно Реми Лабо Ласкари оформи крайния резултат.

В друг мач от кръга, завършил до момента, Нант и Рен приключиха при 2:2.

Гостите от Бретан взеха солиден аванс от два гола в рамките на около пет минути през първото полувреме. Людовик Блас откри за гостите половин час след началото, а малко след това Естебан Льопол направи преднината на Рен два гола.

Жуниор Мванга върна надеждите на "канарите" с гол в 64-тата минута, но драмата в мача предстоеше в неговия край.

В втората минута от добавеното време домакините получиха дузпа, която Матис Аблин пропусна. В шестата минута на продължението обаче Нант все пак изравни чрез 38-годишния Юсеф ел Араби, който с воле прати топката точно под напречната греда и не остави шансове на вратаря на Рен Брайс Самба.

Първенство на Франция по футбол, срещи от петия кръг: Нант - Рен 2:2 Брест - Ница 4:1 Ланс - Лил играе се в неделя: ФК Париж - Страсбург Оксер - Тулуза Льо Авър - Лориен Монако - Мец Олимпик Марсилия - Пари Сен Жермен от петък: Олимпик Лион - Анже 1:0 В класирането начело е Пари Сен Жермен с 12 точки, следван от Лион също 12, Лил 10, Монако и Страсбург по 9 и др.