Георги Крумов
Брест би Ница за първата си победа през сезона
Людовик Ажорке (вдянос) вкара единия от головете за победата на Брест над Ница / снимка: AP Photo/Mathieu Pattier
Брест,  
20.09.2025 22:37
 (БТА)

Тимът на Брест записа първата си победа през сезона, след като се наложи с 4:1 над Ница в мач от петия кръг на френската Лига 1.

"Пиратите" предрешиха изхода на срещата още до деветата минута, в която вече водеха с 2:0. В шестата Людовик Ажорке откри, а в деветата партньорът му в атака Ромен де Кастийо удвои, като двамата размениха и асистенции за головете.

Гостите от Лазурния бряг се върнаха в мача половин час след началото му с точен изстрел на Терем Мофи, но пропуски в атака ги лишиха от надежди за изравняване.

В 70-ата минута Жорес Шотар върна преднината от два гола на Брест, а шест по-късно Реми Лабо Ласкари оформи крайния резултат.

В друг мач от кръга, завършил до момента, Нант и Рен приключиха при 2:2.

Гостите от Бретан взеха солиден аванс от два гола в рамките на около пет минути през първото полувреме. Людовик Блас откри за гостите половин час след началото, а малко след това Естебан Льопол направи преднината на Рен два гола.

Жуниор Мванга върна надеждите на "канарите" с гол в 64-тата минута, но драмата в мача предстоеше в неговия край.

В втората минута от добавеното време домакините получиха дузпа, която Матис Аблин пропусна. В шестата минута на продължението обаче Нант все пак изравни чрез 38-годишния Юсеф ел Араби, който с воле прати топката точно под напречната греда и не остави шансове на вратаря на Рен Брайс Самба.

 

Първенство на Франция по футбол, срещи от петия кръг:

Нант - Рен         2:2
Брест - Ница       4:1
Ланс - Лил       играе се

в неделя:
ФК Париж - Страсбург
Оксер - Тулуза
Льо Авър - Лориен
Монако - Мец
Олимпик Марсилия - Пари Сен Жермен

от петък:
Олимпик Лион - Анже      1:0

В класирането начело е Пари Сен Жермен с 12 точки, следван от Лион също 12, Лил 10, Монако и Страсбург по 9 и др.

 

/ГК/

