Ювентус стигна само до равенство при визитата си на Верона в среща от Серия А

Ювентус завърши 1:1 като гост на Верона в среща от четвъртия кръг на футболното първенство на Италия.

Въпреки това "бианконерите" се изкачиха еднолично на първото място, с една точка аванс пред защитаващия титлата си Наполи, който е домакин на новака Пиза в понеделник.

Франсиско Консейсао даде преднина на Ювентус в 19-ата минута, след като преодоля няколко защитници и стреля от границата на наказателното поле.

Но игра с ръка на Жоао Марио доведе до дузпа за Верона, която беше реализирана от Гифт Орбан преди почивката.

Верона вкара още едно попадение чрез Суат Сердар след корнер в 67-ата минута, но то беше отменено заради засада след проверка от системата за видеоарбитраж ВАР.

По-рано днес Болоня победи Дженоа с 2:1, а в късния мач Удинезе приема Милан.

Първенство на Италия по футбол, срещи от четвъртия кръг: Болоня - Дженоа 2:1 Верона - Ювентус 1:1 по-късно днес: Удинезе - Милан в неделя: Лацио - Рома Кремонезе - Парма Торино - Аталанта Фиорентина - Комо Интер - Сасуоло в понеделник: Наполи - Пиза от петък: Лече - Каляри 1:2 Отборът на Ювентус е начело във временното класиране с 10 точки, пред Наполи с 9 и

мач по-малко, следват съставите на Кремонезе, Удинезе и Каляри с по 7, а Милан,

Рома и Болоня имат по 6 точки.