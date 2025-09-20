Ювентус стигна само до равенство при визитата си на Верона в среща от Серия А

Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка: Paola Garbuioi/LaPresse via AP
Верона, Италия,  
20.09.2025 21:23
 (БТА)

Ювентус завърши 1:1 като гост на Верона в среща от четвъртия кръг на футболното първенство на Италия.

Въпреки това "бианконерите" се изкачиха еднолично на първото място, с една точка аванс пред защитаващия титлата си Наполи, който е домакин на новака Пиза в понеделник.

Франсиско Консейсао даде преднина на Ювентус в 19-ата минута, след като преодоля няколко защитници и стреля от границата на наказателното поле.

Но игра с ръка на Жоао Марио доведе до дузпа за Верона, която беше реализирана от Гифт Орбан преди почивката.

Верона вкара още едно попадение чрез Суат Сердар след корнер в 67-ата минута, но то беше отменено заради засада след проверка от системата за видеоарбитраж ВАР.

По-рано днес Болоня победи Дженоа с 2:1, а в късния мач Удинезе приема Милан.

Първенство на Италия по футбол, срещи от четвъртия кръг: 

Болоня - Дженоа     2:1
Верона - Ювентус    1:1

по-късно днес:
Удинезе - Милан 

в неделя:
Лацио - Рома
Кремонезе - Парма
Торино - Аталанта
Фиорентина - Комо
Интер - Сасуоло 

в понеделник:
Наполи - Пиза 

от петък:
Лече - Каляри       1:2 

Отборът на Ювентус е начело във временното класиране с 10 точки, пред Наполи с 9 и 
мач по-малко, следват съставите на Кремонезе, Удинезе и Каляри с по 7, а Милан, 
Рома и Болоня имат по 6 точки.

/ИК/

