Гол в 99-ата минута от дузпа донесе победата на Болоня над Дженоа

Георги Крумов
Сантяго Кастро вкара първия гол за Болоня при победата над Дженоа / снимка: Massimo Paolone/LaPresse via AP
Болоня,  
20.09.2025 18:19
С гол от дузпа в 99-ата на Рикардо Орсолини Болоня спечели с 2:1 домакинството си на Дженоа в среща от четвъртия кръг на италианската Серия "А".

Мачът на стадион "Ренато Дал'Ара" вървеше към равенство, когато главният съдия Джузепе Колу реши да даде дузпа за домакините за игра с ръка в наказателното поле на полузащитника на Дженоа Валентин Карбони.

От 11-те метра Орсолини не сбърка и така донесе втората победа за тима си от началото на сезона. Тя дойде след пълен обрат, след като Дженоа поведе в 63-тата минута чрез Микаел Елертсон, но десет по-късно Сантиаго Кастро изравни за 1:1.

Така се стигна до продължението на мача, когато несъобразителната игра на Карбони лиши тима от Генуа от това да си тръгне с поне точка.

В класирането Болоня е на осма позиция с 6 точки, докато Дженоа е на 17-о място с 2 точки.

 

Първенство на Италия по футбол, срещи от четвъртия кръг: 

Болоня - Дженоа     2:1

по-късно днес:
Верона - Ювентус
Удинезе - Милан 

в неделя:
Лацио - Рома
Кремонезе - Парма
Торино - Аталанта
Фиорентина - Комо
Интер - Сасуоло 

в понеделник:
Наполи - Пиза 

от петък:
Лече - Каляри       1:2 

Отборите на Ювентус и Наполи са начело във временното класиране в Италия с по 9 точки, следват съставите на Кремонезе, Удинезе и Каляри с по 7, а Милан, Рома и Болоня имат по 6 точки.

Към 18:40 на 20.09.2025 Новините от днес

