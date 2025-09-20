Гол в 99-ата минута от дузпа донесе победата на Болоня над Дженоа

С гол от дузпа в 99-ата на Рикардо Орсолини Болоня спечели с 2:1 домакинството си на Дженоа в среща от четвъртия кръг на италианската Серия "А".

Мачът на стадион "Ренато Дал'Ара" вървеше към равенство, когато главният съдия Джузепе Колу реши да даде дузпа за домакините за игра с ръка в наказателното поле на полузащитника на Дженоа Валентин Карбони.

От 11-те метра Орсолини не сбърка и така донесе втората победа за тима си от началото на сезона. Тя дойде след пълен обрат, след като Дженоа поведе в 63-тата минута чрез Микаел Елертсон, но десет по-късно Сантиаго Кастро изравни за 1:1.

Така се стигна до продължението на мача, когато несъобразителната игра на Карбони лиши тима от Генуа от това да си тръгне с поне точка.

В класирането Болоня е на осма позиция с 6 точки, докато Дженоа е на 17-о място с 2 точки.

Първенство на Италия по футбол, срещи от четвъртия кръг: Болоня - Дженоа 2:1 по-късно днес: Верона - Ювентус Удинезе - Милан в неделя: Лацио - Рома Кремонезе - Парма Торино - Аталанта Фиорентина - Комо Интер - Сасуоло в понеделник: Наполи - Пиза от петък: Лече - Каляри 1:2 Отборите на Ювентус и Наполи са начело във временното класиране в Италия с по 9 точки, следват съставите на Кремонезе, Удинезе и Каляри с по 7, а Милан, Рома и Болоня имат по 6 точки.