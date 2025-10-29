Румен Рачев спечели голямата награда на тазгодишния Есенен салон в Казанлък с творбата "Кафе"

Творбата на Румен Рачев „Кафе“ спечели голямата награда на Община Казанлък в тазгодишния Есенен салон, който беше официално открит в изложбена зала „Иван Милев“ в града. Отличието за дебют спечели Силвия Гаджева, наградена за участие в салона беше и Никол Иванова. Тази година бяха връчени и отличия в две допълнителни категории– Иван Гайдаров спечели наградата за цялостен принос, а за нов художествен почерк Общината отличи Антон Радулов за картината „Космос“.

Отличията връчиха заместник-кметът на Община Казанлък по хуманитарни политики Сребра Касева и главният архитект Христо Инджов.

Касева посочи, че Есенният салон е значимо събитие в културния календар на града, който събира на едно място различни художници с различни стилове. От името на кмета Галина Стоянова тя поздрави участниците с предстоящия Ден на народните будители и им пожела здраве и творчески вдъхновения. По думите й тази година определянето на отличените е било изключително трудно, а приятна изненада за организаторите е било участието на много млади автори.

Арх. Инджов съобщи, че по идея на кмета Галина Стоянова от тазгодишния Есенен салон Община Казанлък ще откупи една картина, като комисията е избрала „Капанът на времето“ на Пепа Петрова.

По традиция бяха присъдени и награди на Художествена галерия – Казанлък и на Литературно-художествен музей „Чудомир“. Екипът на галерията тази година отличи Румен Петков, а отличието връчи главният уредник Катя Христова. Носител на признанието от музей „Чудомир“ стана Кирил Кацаров, а директорът на институцията Добрина Матова съобщи, че той може да направи и самостоятелна изложба в залата на музея.

Есенния салон официално откри художникът Румен Петков, който посочи, през годините местните автори все по-активно изразяват своите амбиции в тази експозиция. Той пожела на колегите си успехи, а на посетителите – да намерят своята сродна душа сред авторите и изложените произведения.

Есенният салон е част от културния календар на Община Казанлък вече над две десетилетия, като тази година в изложбата участват 42-ма автори местни с над 120 творби, сред които произведения в жанровете живопис, скулптура, приложно изкуство. Експозицията ще остане в зала „Иван Милев“ до средата на ноември.