Драгомир Драганов ще бъде главен съдия на дербито Локомотив Пловдив-Ботев Пловдив

Съдийски назначения за мачовете от 14-ия кръг в Първа футболна лига:

1 ноември, 12:00 часа

Добруджа 1919 - Спартак Варна 1918

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Георги Димитров Давидов

СН: Георги Генов Нарлев

1 ноември, 14:45 часа

ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Ботев Пловдив АД

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН:Станислав Георгиев Тодоров

1 ноември, 17:30 часа

ПФК Септември София - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР:Стоян Панталеев Арсов

СН: Никола Петров Джугански

2 ноември, 12:45 часа

ПФК ЦСКА ЕАД - ПФК Монтана 1921

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Антон Симеонов Генов

2 ноември, 15:15 часа

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Левски

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Радан Василев Мирянов

2 ноември, 17:45 часа

ПФК Черно море АД - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Стоян Панталеев Арсов АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Георги Крумов Виделов

3 ноември, 16:00 часа

ПФК Берое-Стара Загора - Локомотив София 1929 ЕАД

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Цветан Георгиев Георгиев

3 ноември, 18:15 часа

ПФК Ботев Враца - ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Иван Захариев Вълчев