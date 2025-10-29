Драгомир Драганов ще бъде главен съдия на дербито Локомотив Пловдив-Ботев Пловдив

site.btaДрагомир Драганов ще бъде главен съдия на дербито Локомотив Пловдив-Ботев Пловдив
Съдийски назначения за мачовете от 14-ия кръг в Първа футболна лига:
1 ноември, 12:00 часа
Добруджа 1919 - Спартак Варна 1918
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Георги Димитров Давидов
СН: Георги Генов Нарлев
1 ноември, 14:45 часа
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Ботев Пловдив АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН:Станислав Георгиев Тодоров
1 ноември, 17:30 часа
ПФК Септември София - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР:Стоян Панталеев Арсов
СН: Никола Петров Джугански
2 ноември, 12:45 часа
ПФК ЦСКА ЕАД - ПФК Монтана 1921
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Антон Симеонов Генов
2 ноември, 15:15 часа
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Левски
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Радан Василев Мирянов
2 ноември, 17:45 часа
ПФК Черно море АД - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Стоян Панталеев Арсов АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Георги Крумов Виделов
3 ноември, 16:00 часа
ПФК Берое-Стара Загора - Локомотив София 1929 ЕАД
ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Цветан Георгиев Георгиев
3 ноември, 18:15 часа
ПФК Ботев Враца - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Иван Захариев Вълчев
/ГК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина