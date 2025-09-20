Подробно търсене

Австрийските състезателки по ски скок се оттеглиха от състезание преди Олимпийските игри в Италия

Ива Кръстева
Австрийските състезателки по ски скок се оттеглиха от състезание преди Олимпийските игри в Италия
Австрийските състезателки по ски скок се оттеглиха от състезание преди Олимпийските игри в Италия
снимка: AP Photo/Luca Bruno
Дюселдорф,  
20.09.2025 21:33
 (БТА)

След няколко падания на шанцата Предацо, която ще се използва на Олимпийските игри в Милано/Кортина догодина, австрийските състезателки по ски скокове решиха да не участват в предстоящо състезание.

След консултация със спортното ръководство, треньорите и спортистите беше решено те да се оттеглят от Гран При "от съображения за безопасност", се казва в изявление на Австрийската федерация по ски (OSV). В четвъртък австрийката Ева Пинкелниг падна и получи тежка контузия на коляното, което я извади от участие на Олимпийските игри през февруари, съобщава ДПА.

В петък бившата световна шампионка Александрия Лутит от Канада падна по време на квалификациите на голямата шанца и според първоначалните съобщения е получила и сериозна контузия на коляното.

Японската състезателка по ски северна комбинация Харука Касай също претърпя инцидент.

Според OSV, Международната федерация ФИС "сега обмисля необходимите промени в областта на екипировката и да възстанови възможно най-високото ниво на безопасност за жените спортистки".

Австрийските национали по ски скокове при мъжете ще участват в останалите състезания на тестовото олимпийско събитие, както е планирано. 

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:42 на 20.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация