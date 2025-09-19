Австрийската състезателка в ски скока Ева Пинкелниг пропуска олимпийските игри догодина

Състезателката в ски скока Ева Пинкелниг ще пропусне зимните олимпийски игри заради тежка контузия на коляното, съобщиха от Ски Австрия в петък.

В изявление на националната федерация по ски в Инстаграм се казва, че Пинкелниг е с разкъсани кръстни връзки и менискус на лявото си коляно след падане по време на лятно състезание на шанцата в Предацо в Италия. Тя трябва да се подложи на операция по-късно днес.

Шанцата Предацо ще бъде използвана за олимпийските игри в Милано/Кортина през февруари догодина.

37-годишната австрийка Пинкелниг спечели Световната купа през 2023 година и записа 16 победи в състезания за Големия кристален глобус. Тя има и пет сребърни и един бронзов медал от Световни първенства.