Стоян Омарчевски е визионер, положил основите на съвременното българско образование, каза в Нова Загора министър Красимир Вълчев

Стоян Омарчевски е от онези визионери, които са мислили стратегически и са положили основите на съвременното българско образование. Това каза в Нова Загора министърът на образованието Красимир Вълчев, който заедно с кмета на общината Галя Захариева откри паметник на родения в Нова Загора Омарчевски - държавник, реформатор и министър на просвещението. Откриването е в Деня на народните будители, който е по инициатива именно на Стоян Омарчевски.

Монументът е изработен от бронз, висок е над два метра и е дело на скулптора Тодор Димитров и архитекта Николай Василев.

На церемонията присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, кметът на община Нова Загора Галя Захариева, директорът на Сатиричния театър Калин Сърменов, общественици, учители и граждани.

„Голяма радост е, че именно тук, в Нова Загора, отдаваме почит на човека, който обяви 1 ноември за празник на народните будители“, заяви в словото си министър Вълчев. Той подчерта, че българската история се крепи на два стълба – националното освобождение и духовността, която е съхранила народа през вековете. „Стоян Омарчевски е от онези визионери, които са мислили стратегически и са положили основите на съвременното българско образование – на задължителното основно обучение, на професионалното, специализираното и педагогическото образование. Той има своята ярка следа в историята на нашето образование и култура“, каза министър Вълчев.

Вълчев призова да се подкрепят съвременните будители – учителите, които ежедневно възпитават децата в знание и добродетел: „Ако искаме да живеем в по-добро и хармонично общество, трябва да подкрепяме хората на духовността. Не можем да бъдем будители, ако не утвърждаваме ценностите на образованието, патриотизма и човешките добродетели.“

Кметът на Нова Загора Галя Захариева определи деня като исторически за града и страната. „Днес откриваме паметник на един велик българин, родолюбец, визионер и национална гордост – Стоян Омарчевски. До този момент този бележит наш съгражданин не беше почетен никъде. Сега имаме паметник, чрез който ще пазим и предаваме паметта за него и за делото му“, заяви Захариева.

Тя припомни, че като министър на просвещението в периода 1920–1923 г. Омарчевски въвежда задължителното безплатно основно образование, строи над 1000 училища, освобождава учебниците и детската литература от данъци и разширява Софийския университет с нови факултети – медицински, ветеринарен, богословски и агрономически. По негово време се създават достъпни народни библиотеки, откриват се нови висши училища във Варна, Свищов и София. През 1922 г. по негово предложение 1 ноември е обявен за Ден на българските народни будители.

Директорът на Сатиричния театър Калин Сърменов, който също присъства на събитието, припомни, че именно Омарчевски е автор на законопроекта за създаването на Алеята на бележитите българи в Борисовата градина в София и изрази надежда там да бъде поставен и негов бюст.

По време на церемонията бяха връчени първите плакети на името на Стоян Омарчевски. Сред носителите на първите отличия са министър Красимир Вълчев, директорът на Сатиричния театър Калин Сърменов, скулпторът и архитектът на паметника - Тодор Димитров и Николай Василев.