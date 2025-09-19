Подробно търсене

Австрийката Ева Пинкелниг е с контузия в коляното след падане по време на тренировъчно състезание по ски скок

Асен Даскалов
Австрийката Ева Пинкелниг е с контузия в коляното след падане по време на тренировъчно състезание по ски скок
Австрийката Ева Пинкелниг е с контузия в коляното след падане по време на тренировъчно състезание по ски скок
AP Photo/Matthias Schrader
Милано,  
19.09.2025 08:43
 (БТА)

Състезателката по ски скок Ева Пинкелниг е със сериозна контузия след падане по време на тренировъчно състезание на олимпийската шанца в Предацо, Италия.

37-годишната австрийка падна при втория скок и остана да лежи на земята със сериозна травма в коляното. Пинкелинг, която изпита сериозна болка, ще бъде прегледана обстойно от лекарите в болница в Инсбрук.

"Допълнителна информация относно здравето на Ева Пинкелниг ще бъде обявена веднага щом стане известна", заявиха от федерацията по ски на Австрия.

Треньорът Томас Дитхарт добави: "Тя все още е в сериозен шок. Трудно е да се прецени как се справя в този момент."

Събитието на олимпийската шанца беше тестово преди Олимпиадата в Милано-Кортина 2026.

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:55 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация