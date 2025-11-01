С панихида беше отбелязана Архангелова задушница в Русе. Пред Мемориала на загиналите във войните за национално обединение русенци на улица „Александровска“ свещеници от Русенската света митрополия отслужиха заупокойна молитва в памет на загиналите български воини.

„Нашите герои проляха своята кръв за Майка България. Дай Боже, ангелите Божи да отнесат тяхните души във вечните райски полета, където няма ни болка, ни скръб. Длъжни сме като техни наследници да помним техния завет и винаги да сме готови да умрем за Майка България. Амин!“, каза отец Марин.

На мястото беше изграден почетен караул, а Общинският духов оркестър с диригент Димчо Рубчев изпълни тържествена музика. На този ден се отдава почит на загиналите за Освобождението на България, на участниците във войните за национално обединение, както и на българските военнослужещи, отдали живота си в мироопазващи мисии и при изпълнение на войнския си дълг в мирно време, припомниха кметът на Русе Пенчо Милков и областният управител Драгомир Драганов.

„Трябва да помним нашите герои, дали живота си за свободата на България. Свободата трябва да се отстоява всеки ден, а патриотизмът трябва да е и почит към езика, културата и всички духовни ценности, които са ни съхранили като нация 13 века“, каза областният управител Драгомир Драганов.

Русенският кмет Пенчо Милков подчерта, че освен на героите, дали живота си за свободата и обединението на България, трябва да се отдаде почит и на съвременните военнослужещи. „Защото обличайки униформа, всеки един мъж или жена се отрича от нормалното за всеки един от нас да мисли за себе си, да развива себе си, да спаси себе си, те дават клетва да защитават българския народ и българската държава. Днес е и празника на българските будители. Аз съм сигурен, чв всеки един от нас може да бъде будител в своята сфера, в своята област, да отвори очите и съзнанието си и да буди другите. Така да осмисли битието си тук, на земята. Нека почитаме всички деятели на образованието, културата, изкуството. Да пазим българщината. Защото двете неща са в едно - да я пазим и с пагона, и със силата на българите. Но най-голямата сила е тук, в сърцето, да пазим традициите на България и да живеем съобразно от тях“, каза Милков.

Водещ на церемонията беше актьорът от Драматичен театър „Сава Огнянов“ Ивайло Спасимиров.

По традиция събитието завърши с поднасяне на венци и цветя от представители на различни институции, партии, неправителствени организации и граждани.