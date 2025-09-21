Подробно търсене

"Интервизия" – руската алтернатива на песенния конкурс "Евровизия", бе открита с реч на Владимир Путин, посветена на ценностите

Николай Велев
Руският президент Владимир Путин прави видеообръщение към участниците и зрителите на международния музикален конкурс "Интервизия", 20 септември 2025 г. Снимка: АП/ Александър Земляниченко
21.09.2025 02:07
Руският президент Владимир Путин тази вечер даде началото на песенния конкурс "Интервизия", алтернатива на "Евровизия", като заяви, че събитието насърчава културната идентичност, предаде ДПА. 

"Уважението към традиционните ценности и разнообразието на културите е основната идея на конкурса и вдъхновява участниците да постигат артистични висоти", каза руският лидер.

Музикалният конкурс, в който участват 23 държави, се провежда пред около 11 000 зрители в концертната зала "Лайв арена", казват организаторите.

Малко преди на сцената да излезе австралийската певица Василики Карагиоргос, известна като Васи, която трябваше да представлява САЩ, водещите обявиха, че тя няма да участва. Организаторите приписаха отсъствието на певицата, която има американско и австралийско гражданство, на предполагаем "безпрецедентен политически натиск от страна на австралийското правителство". Васи трябваше да замества предварително обявения американски участник в състезанието – музикантът Брандън Хауърд, който в сряда обяви, че се оттегля от конкурса поради "непредвидени семейни причини".

Руската държавна телевизия "Първи канал" излъчи на живо продължилото три часа и половина шоу.

Победителят ще бъде избран от международно жури, съставено от представители на участващите страни. Сред тях са бивши съветски републики като Беларус, Казахстан и Узбекистан, както и съюзници на Русия от формата БРИКС, включително Китай, Индия, Бразилия и Република Южна Африка. Регламентът на "Интервизия", за разлика от този на "Евровизия", не допуска публиката да гласува.

Русия е изключена от участие в конкурса "Евровизия" от 2022 г., когато започна пълномащабната си инвазия в Украйна. "Интервизия" се разглежда като консервативен контрапроект на "Евровизия". "Няма да има извращения или подигравки с човешката природа", заяви руският външен министър Сергей Лавров, визирайки либералната и толерантна към хомосексуалните хора "Евровизия".

01.06.2025 13:42

Изминалият месец май преплете световната политика със световната култура

Изминалият месец май беше богат на събития относно основните конфликти в света. В допълнение почти всеки ден президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвикваше дискусии с постове в социалната си мрежа „Трут соушъл“, с изказвания от Овалния кабинет на Белия дом или с решения, подпечатани с президентски укази. Всичко това беляза и двете най-големи културни прояви в света през май – музикалния конкурс „Евровизия“, провел се тази година в Базел, Швейцария, от 12 до 17 май, и кинофестивала във френския град Кан, провел се от 13 до 24 май, обобщават световните агенции, сред които Ройтерс, Франс прес и ДПА.
19.05.2025 18:29

Русия възстановява конкурса „Интервизия“ от съветската епоха, след като получи забрана за участие в „Евровизия“

Конкурсът „Интервизия“ от съветската епоха се възражда в Русия като отговор на забраната за участие на страната в „Евровизия“, съобщи ДПА. Музикалният конкурс, организиран по лично нареждане на руския президент Владимир Путин след изключването на

