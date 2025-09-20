ЦСКА 1948 нанесе първа загуба на Локомотив Пловдив и вече е в подножието на върха в Първа лига

Първенство на България по футбол, среща от деветия кръг в Първа лига:

ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив - 4:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Марто Бойчев 43, 2:0 Атанас Илиев 51, 3:0 Мамаду Диало 67, 4:0 Мамаду Диало 70

стадион: "Витоша", Бистрица

главен съдия: Мартин Великов

ВАР: Волен Чинков

жълти картони:

- за ЦСКА 1948: Атанас Илиев

- за Локомотив Пловдив: Тодор Павлов, Ефе Али

състави:

ЦСКА 1948 (4-1-4-1): Димитър Шейтанов - Драган Гривич (20-Хуанми Карион), Адама Траоре, Егор Пархоменко, Огнен Гашвич - Петър Витанов (74-Жан Манян) - Георги Русев (64-Фредерик Масиел), Марто Бойчев (64-Борислав Цонев), Браян Собреро, Елиас Франко - Атанас Илиев (64-Мамаду Диало)

старши треньор: Иван Стоянов

Локомотив Пловдив (4-2-3-1): Боян Милосавлевич - Адриан Кова, Мартин Русков, Лукас Риан, Енцо Еспиноса - Ефе Али, Тодор Павлов (54-Джани Тума) - Жулиен Лами (72-Петър Андреев), Парвизджон Умарбаев (78-Александър Александров), Ивайло Марков (54-Мартин Атанасов) - Хуан Переа (72-Аксел Велев)

старши треньор: Душан Косич

ЦСКА 1948 излезе на второ място във временното класиране в Първа лига след победа с 4:0 над Локомотив Пловдив в мач от деветия кръг на Първа лига.

С успеха си на стадиона в столичния квартал Бистрица "червените" събраха 19 точки и се доближиха само на една от лидера Левски, който обаче и с мач по-малко. За гостите от Пловдив поражението бе първо през сезона, но те остават на четвърта позиция с 16 точки.

Срещата започна с високо темпо, като и двата отбора успяваха да създадат положения пред противниковата врата, но без те да носят реална голова опасност.

Първият истински шанс за гол обаче се откри чак в 41-вата минута. Тогава Атанас Илиев получи топката на чиста позиция на не повече от десет метра от вратата на Локомотив и моментално стреля ниско с левия крак, но Боян Милосавлевич направи отличен блонж и изби в корнер.

Натискът на домакините в края на първото полувреме обаче им донесе резултат и в 43-тата минута Марто Бойчев бе точен за 1:0. След бързо изпълнение на странично хвърляне "червените" разиграха в наказателното поле на Локомотив и Бойчев с удар от малък ъгъл вкара гол.

Попадението даде допълнително самочувствие на футболистите на старши треньора Иван Стоянов и в 51-вата минута те удвоиха. Центриране от десния фланг бе засечено от Атанас Илиев, който с глава вкара третия си гол от началото на сезона.

В 64-тата минута голмайсторът Илиев бе заменен от Мамаду Диало, който пък не загуби никакво време и в рамките на следващите пет минути доведе резултата до 4:0. Първо националът на Мавритания се възползва от грешка на защитата на "смърфовете" и на празна врата направи 3:0, а след това използва подаване на Фредерик Масиел, за да прати топката отново зад гърба на Милосавлевич.

До края мачът се доигра и двата отбора не направиха нещо по-запомнящо се.