Мениджърът на Ливърпул Арне Слот призна, че отборът е имал физически затруднения към края на дербито на Мърсисайд

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот призна, че отборът може да е имал физически затруднения към края на победата си в дербито на Мърсисайд над Евертън, но психическата устойчивост е била на ниво. Домакините удържаха победата с 2:1, след като водеха на полувремето след голове на Раян Гравенберх и Юго Екитике.

"В края на мача имаше напрежение. Днес ни трябваше манталитет, може би по различен начин от преди", каза Слот.

"Знаехме, че ще бъде труден мач, особено ако нямаш подходящото време за подготовка. Ако играеш третия си мач за по-малко от седем дни срещу сериозни съперници, знаеш, че второто полувреме може да е много трудно. Може да видите колко добре можем да играем, ако сме свежи в първите 45 минути. Второто полувреме беше по-трудно заради Евертън, разбира се. Енергията ни свърши малко, но манталитетът ни не се изчерпа", добави той.

"Първото полувреме беше страхотно за гледане. След това стана по-трудно, когато допуснахме гол. Но продължихме да атакуваме и имахме по-добри шансове да отбележим трето попадение, отколкото те да вкарат втор", заяви още Слот.

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс изравни рекорд на сър Боби Робсън, който не е печелил на "Анфийлд" в 23 гостувания, и беше разочарован, че отборът му не успя да прекрати тази серия.

"Мисля, че не направихме достатъчно. Първият гол за Ливърпул беше отличен. Представянето ни през второто полувреме беше по-скоро това, което очаквах. В момента съм по-разочарован от началото на мача. Не беше планът. Това е трети мач на Ливърпул за седем дни и имахме възможност да постигнем нещо. Но просто си поставихме непосилна задача", каза той, цитиран от ДПА.