Ливърпул спечели мърсисайдското дерби с Евертън след гол и асистенция на Раян Гравенберх

Ливърпул спечели с 2:1 домакинството си на Евертън, с което се откри петия кръг за сезона във Висшата лига на Англия.
В герой за "червените" в мърсисайдското дерби се превърна нидерландският полузащитник Раян Гравенберх, който вкара гол и добави асистенция, а тимът на мениджъра Арне Слот вече има 15 точки в класирането, с които е едноличен лидер.
На "Анфийлд" домакините поведоха в десетата минута, когато Мохамед Салах намери навлизащия от втора линия Гравенберх и той с известна доза късмет прати параболична топка неспасяемо в далечния ъгъл на вратата на Джордан Пикфорд.
Ливърпул увеличи аванса си на 2:0 в 29-ата минута, когато Гравенберх асистира на Юго Екитике и французинът реализира четвъртия си гол за сезона.
През второто полувреме домакините свалиха много оборотите в играта си и това даде инициативата на Евертън. "Карамелите" намалиха изоставането си в 58-мата минута чрез Идриса Гана Гей, който с мощен шут в левия горен ъгъл не остави надежди на вратаря Алисон Бекер. Гостите обаче не успяха да използват инерцията и трябваше да се примирят с минималната загуба.
Поражението остави играчите на Дейвид Мойс на седмо място във временното класиране със 7 точки.
Срещи от Висшата лига на Англия, пети кръг:
Ливърпул - Евертън - 2:1
по-късно днес:
Брайтън - Тотнъм
Бърнли - Нотингам Форест
Уест Хям - Кристъл Палас
Уулвърхямптън - Лийдс
Манчестър Юнайтед - Челси
Фулъм - Брентфорд
в неделя:
Борнемут - Нюкасъл
Съндърланд - Астън Вила
Арсенал - Манчестър Сити
В класирането води Ливърпул с 15 точки, пред Арсенал с 9, Тотнъм с 9, Борнемут с 9, Челси с 8 и други.
/ГК/
