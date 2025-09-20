Ливърпул спечели мърсисайдското дерби с Евертън след гол и асистенция на Раян Гравенберх

Подробно търсене

Раян Гравенберх (номер 38) бе героят за Ливърпул в дербито с Евертън / снимка: AP Photo/Rui Vieira
Ливърпул,  
20.09.2025 16:31
Ливърпул спечели с 2:1 домакинството си на Евертън, с което се откри петия кръг за сезона във Висшата лига на Англия.

В герой за "червените" в мърсисайдското дерби се превърна нидерландският полузащитник Раян Гравенберх, който вкара гол и добави асистенция, а тимът на мениджъра Арне Слот вече има 15 точки в класирането, с които е едноличен лидер.

На "Анфийлд" домакините поведоха в десетата минута, когато Мохамед Салах намери навлизащия от втора линия Гравенберх и той с известна доза късмет прати параболична топка неспасяемо в далечния ъгъл на вратата на Джордан Пикфорд.

Ливърпул увеличи аванса си на 2:0 в 29-ата минута, когато Гравенберх асистира на Юго Екитике и французинът реализира четвъртия си гол за сезона.

През второто полувреме домакините свалиха много оборотите в играта си и това даде инициативата на Евертън. "Карамелите" намалиха изоставането си в 58-мата минута чрез Идриса Гана Гей, който с мощен шут в левия горен ъгъл не остави надежди на вратаря Алисон Бекер. Гостите обаче не успяха да използват инерцията и трябваше да се примирят с минималната загуба.

Поражението остави играчите на Дейвид Мойс на седмо място във временното класиране със 7 точки.

 

Срещи от Висшата лига на Англия, пети кръг:

Ливърпул - Евертън - 2:1

по-късно днес:
Брайтън - Тотнъм
Бърнли - Нотингам Форест
Уест Хям - Кристъл Палас
Уулвърхямптън - Лийдс
Манчестър Юнайтед - Челси
Фулъм - Брентфорд

в неделя:
Борнемут - Нюкасъл
Съндърланд - Астън Вила
Арсенал - Манчестър Сити

В класирането води Ливърпул с 15 точки, пред Арсенал с 9, Тотнъм с 9, Борнемут с 9, Челси с 8 и други.

