Договорът за откритото море ще влезе в сила, след като 60 държави ратифицираха споразумението

Симеон Томов
Корал в защитената зона на френския природен парк на остров Поркерол (06.06.2025 г.). Снимка: АП/ Annika Hammerschlag
Ню Йорк ,  
21.09.2025 00:47
 (БТА)

Международно споразумение на ООН за защита на открито море (Договорът за откритото море) ще влезе в сила, след като най-малко 60 държави го ратифицираха преди крайния срок, който изтече в събота, предаде ДПА. 

"Това е важен момент в борбата срещу безотговорния прекомерен риболов, както и за напредъка на глобалната морска консервация", заяви д-р Сандра Алтер от организацията "За дивия живот" (Pro Wildlife) в изявление, публикувано от "Алианса за открито море" ("High Seas Alliance"), мрежа от неправителствени организации, работещи за защита на морския живот. 

Споразумението установява рамката за определяне на големи морски защитени зони в открито море и за провеждане на оценки на въздействието върху околната среда преди определени дейности, засягащи морското биоразнообразие. 

През март 2023 г. над 160 държави постигнаха споразумение в Ню Йорк след продължителни преговори.

След като тази събота беше достигнат необходимият брой ратификации, договорът може да влезе в сила след 120 дни, на 17 януари 2026 г., според ООН. 

Германия и САЩ са подписали договора, но нито една от двете страни все още не го е ратифицирала. "Договорът е първото правно обвързващо международно споразумение за опазване на морски живот в открито море, което обхваща две трети от световния океан и играе решаваща роля за осигуряването на здрава планета", се казва в изявление на "Алианса за открито море". 

 

