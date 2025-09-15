Подробно търсене

Глобално споразумение за прекратяване на вредните субсидии за рибарство бе прието от 166 страни

Бойчо Попов
Снимка: AP/Grace Ekpu, архив
Женева,  
15.09.2025 15:36
 (БТА)

В сила влезе глобално споразумение за рибарството, което забранява най-вредните субсидии за сектора и има за цел да защити свръхуловните запаси в световния океан. Документът беше договорен от членовете на Световната търговска организация (СТО) в Женева, предаде ДПА.

Споразумението предвижда забрана на субсидиите за флоти, които допринасят за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (IUU риболов), както и за нерегулирания дълбоководен риболов.

По данни на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) 35,5 на сто от повече от 2500 изследвани рибни запаси в света са свръхулов. Според проучване, публикувано през 2019 г. в списание "Марин Полиси", субсидиите за рибарство тогава са възлизали на 35 милиарда долара годишно, като 22 милиарда долара от тях са били предназначени за увеличаване на риболовния капацитет. Най-големи субсидиращи държави са били Китай, Европейският съюз, САЩ, Южна Корея и Япония.

Споразумението влезе в сила, след като беше ратифицирано от две трети от 166-те страни членки на СТО. Сред най-новите държави, които се присъединиха, са Бразилия, Виетнам, Кения, Тонга, Оман и Мали. ЕС, Китай и САЩ също подкрепиха договора, но Индия и Индонезия – страни с големи риболовни флоти – все още не са се присъединили.

Генералният директор на СТО Нгози Оконджо-Ивеала заяви, че споразумението гарантира препитанието на милиони хора. Екологичната организация Ве Ве Еф (WWF) приветства подписването му, като посочи, че документът въвежда задължения за държавите да разкриват повече данни за запасите и субсидиите и да отчитат възстановяването на свръхуловените запаси.

Според представители на организацията следващата стъпка е споразумението да бъде приложено изцяло, а впоследствие да се постигне ново, което да обхване и останалите субсидии, допринасящи за свръхкапацитета на флотите. В момента по темата се водят преговори.

/БП/

