Севиля и Виляреал спечелиха мачовете си от петия кръг на футболното първенство на Испания

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Ian Walton
Мадрид,  
20.09.2025 22:18
 (БТА)

Севиля и Виляреал спечелиха мачовете си от петия кръг на футболното първенство на Испания.

Севиля победи с 2:1 като гост Алавес и се изкачи на осмо място в класирането със 7 точки. Алавес е на девета позиция със същия актив.

Алексис Санчес вкара победното попадение в 67-ата минута. Преди това Рубен Варгас се разписа за 1:0 в 10-ата минута, но Алавес изравни чрез Карлос Висенте от дузпа в 17-ата.

Виляреал записа домакински успех над Осасуна с 2:1. Така "жълтите" излязоха на трето място във временното класиране с равен брой точки с Барселона, който обаче е с мач по-малко.

Гостите останаха с човек по-малко в 40-ата минута след втори жълт картон на Розие. В самия край на полувремето Осасуна получи дузпа заради игра с ръка на Томас Партей в наказателното поле, а Анте Будимир беше точен от бялата точка.

В 69-ата минута Жорж Микаутадзе изравни резултата, а в 86-ата удар на Олувасей рикошира в Пап Сар и влезе във вратата на Ерера за крайното 2:1.

В късния мач Валенсия приема Атлетик Билбао.

Първенство на Испания по футбол, срещи от петия кръг:
Жирона - Леванте       - 0:4
Реал Мадрид - Еспаньол - 2:0
Алавес - Севиля        - 1:2
Виляреал - Осасуна     - 2:1 

по-късно днес:
Валенсия - Атлетик Билбао

в неделя:
Райо Валекано - Селта
Майорка - Атлетико Мадрид
Елче - Овиедо
Барселона - Хетафе

от петък:
Бетис - Сосиедад - 3:1

В класирането начело е Реал Мадрид с 15 точки, следван от Барселона, 
Виляреал и Еспаньол с по 10, Бетис, Хетафе и Атлетик Билбао по 9 и други.

