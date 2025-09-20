Севиля и Виляреал спечелиха мачовете си от петия кръг на футболното първенство на Испания.

Севиля победи с 2:1 като гост Алавес и се изкачи на осмо място в класирането със 7 точки. Алавес е на девета позиция със същия актив.

Алексис Санчес вкара победното попадение в 67-ата минута. Преди това Рубен Варгас се разписа за 1:0 в 10-ата минута, но Алавес изравни чрез Карлос Висенте от дузпа в 17-ата.

Виляреал записа домакински успех над Осасуна с 2:1. Така "жълтите" излязоха на трето място във временното класиране с равен брой точки с Барселона, който обаче е с мач по-малко.

Гостите останаха с човек по-малко в 40-ата минута след втори жълт картон на Розие. В самия край на полувремето Осасуна получи дузпа заради игра с ръка на Томас Партей в наказателното поле, а Анте Будимир беше точен от бялата точка.

В 69-ата минута Жорж Микаутадзе изравни резултата, а в 86-ата удар на Олувасей рикошира в Пап Сар и влезе във вратата на Ерера за крайното 2:1.

В късния мач Валенсия приема Атлетик Билбао.

Първенство на Испания по футбол, срещи от петия кръг: Жирона - Леванте - 0:4 Реал Мадрид - Еспаньол - 2:0 Алавес - Севиля - 1:2 Виляреал - Осасуна - 2:1 по-късно днес: Валенсия - Атлетик Билбао в неделя: Райо Валекано - Селта Майорка - Атлетико Мадрид Елче - Овиедо Барселона - Хетафе от петък: Бетис - Сосиедад - 3:1 В класирането начело е Реал Мадрид с 15 точки, следван от Барселона,

Виляреал и Еспаньол с по 10, Бетис, Хетафе и Атлетик Билбао по 9 и други.